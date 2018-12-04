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16:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Исполнение майского указа Путина сочли невозможным

Ускорение роста ВВП России до среднемирового уровня к 2024 году, прописанное в майском указе президента Владимира Путина, невозможно, говорится в обзоре Всемирного банка, выдержки из которого приводит РБК.

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Источник: РИА "Новости"

Документ называется «Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое». В нем говорится, что для повышения темпов роста экономики России требуются структурные реформы, в том числе увеличение потока трудовых мигрантов, привлечение новых инвестиций и повышение совокупной факторной производительности (этот показатель учитывает труд, капитал, технологический прогресс, инфраструктуру и другие факторы, участвующие в производстве).

Одну из главных реформ, на которые указывает Всемирный банк, российские власти уже провели. Речь идет о повышении пенсионного возраста.

Но даже при условии выполнения оставшихся предписаний разогнать экономику до среднемировых темпов роста — около трех процентов годовых — удастся не раньше 2028 года, уверены авторы доклада. В ближайшие пять лет ВВП будет расти не больше чем на 1,3−1,5 процента в год.

Одним из пунктов майского указа, подписанного президентом после вступления в должность, предусмотрено повышение темпов роста российской экономики до среднемирового уровня к 2024 году. К этому же сроку планируется войти в число пяти крупнейших экономик мира по объему ВВП по паритету покупательной способности.

Ранее Минэкономразвития представило свой прогноз, согласно которому выйти на темпы роста в три процента годовых Россия сможет уже к 2021 году.

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