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18:02 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ предложил разрешить приостанавливать выплаты по ипотеке

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Банк России предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплату по ипотеке в определенных жизненных ситуациях, сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов на круглом столе в Совете Федерации.

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Источник: РИА Новости
Мы предлагаем, чтобы стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту.
Сергей Швецов
заместитель председателя ЦБ

По словам Швецова, статистика говорит о том, что россияне в возрасте до 30−35 лет стали гораздо чаще менять место работы.

Причем смена работы не всегда связана с желанием работника, это связано с обстоятельствами, которые приводят к закрытию предприятий, увольнению граждан, и гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу.
Сергей Швецов
заместитель председателя ЦБ

Как отметил первый зампред ЦБ, если человек взял ипотеку, как правило, он ограничен в средствах.

«Поэтому для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, а они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты», — добавил он.

Швецов заверил, что банк при этом ничего не теряет. В этом случае удлиняется срок ипотеки, а ЦБ не будет относить кредит к просроченному, поскольку по факту произошло использование опциона.

В банке предлагают разрешить использовать опцион один раз. При этом, если практика окажется успешной, можно будет вернуться к варианту с многократной отсрочкой, отметил первый зампред ЦБ.

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