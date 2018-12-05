WSJ: в ОПЕК недовольны сближением России и Саудовской Аравии

Источник: Reuters

Укрепление связей между Москвой и Эр-Риядом, а также координация их действий на нефтяных рынках вызывает недовольство у ряда государств, входящих в ОПЕК. Это утверждается в статье The Wall Street Journal.

«Пока ОПЕК изучает возможность сокращения добычи, чтобы скорректировать падение нефтяных цен, члены организации негодуют из-за тесных связей Саудовской Аравии и России», — констатируется в материале.

В нем отмечается, что представители данных стран «все более озабочены тем, что Саудовская Аравия дает РФ, не входящей в ОПЕК, слишком много влияния на стоимость нефти». «По их словам, планы картеля поднять цены на нефть могут оказаться под угрозой без согласия России», — отмечается в публикации.

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Как подчеркивает издание, «пока связь между двумя крупнейшими экспортерами нефти крепнет, многие члены картеля, в том числе Венесуэла, Алжир, Кувейт и Нигерия, ощущают, что оказались в стороне». Один из источников газеты из числа представителей стран ОПЕК отметил, что некоторые в организации считают несправедливым проведение Москвой и Эр-Риядом закрытых консультаций по нефти. По утверждению данного лица, решение Катара выйти из состава ОПЕК было в значительной степени продиктовано сближением РФ и Саудовской Аравии.

Еще один источник издания из числа представителей входящих в ОПЕК стран отметил, что для Эр-Рияда связи с Россией важны и в свете убийства в октябре этого года журналиста Джамаля Хашкаджи. Как говорится в публикации, «королевство все больше сближается с Москвой, поскольку нуждается в заключении новых альянсов» после произошедшего.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее сообщил, что министры ОПЕК+ на заседании 5 декабря продолжат переговоры об уровне сокращения добычи нефти в 2019 году. Россия наряду с Саудовской Аравией играет ключевую роль в соглашении ОПЕК+. Обе страны еще не пришли к консенсусу об объемах сокращения добычи в 2019 году.