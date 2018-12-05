Сложно, но возможно. Как теперь добираться до курортов Египта
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. С пятого декабря российские туристы опять смогут летать в Египет чартером. Правда, встречать их будут в израильском аэропорту Овда.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. С пятого декабря российские туристы опять смогут летать в Египет чартером. Правда, встречать их будут в израильском аэропорту Овда.
О том, сколько придется заплатить за отдых, предусматривающий посещение двух стран, и что стоит учесть, отправляясь в такой тур, — в материале РИА Новости.
Россияне три года ждали возможности бюджетно отдохнуть на египетских курортах. Туроператоры сформировали новое предложение, учитывая запросы клиентов, рассказала РИА Новости Анна Подгорная, гендиректор крупного туроператора:
Мы предлагаем программу из ряда российских городов с прилетом в израильский аэропорт Овда. В пакетные туры входит проживание как в отелях Израиля, так и в отелях Египта — по желанию туристов.
Из Москвы можно улететь в Израиль, а затем переехать на один из египетских курортов уже пятого декабря. Программа с вылетом из других городов стартует после 20 декабря. Большинство туров предполагают отдых на египетских курортах Таба, Дахаб и Нувейба.
«После встречи президентов России и Египта туррынок вновь обрел надежду на скорое восстановление прямого чартерного сообщения между российскими городами и египетскими курортами, — рассказала РИА Новости
Она напомнила, что после запрета полетов в Египет в 2015 году туроператоры пытались делать программы на базе рейсов в Израиль, но были остановлены Ростуризмом. Тогда ведомство заявило о недопустимости продажи туров в Египет через третьи страны.
Теперь ситуация изменилась: Ростуризм не видит проблем в отправке россиян на курорты Египта через Израиль «с учетом проводимого руководством общего курса на восстановление туристского обмена с Египтом».
Советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил РИА Новости, что отправкой на отдых через израильский аэропорт Овда сейчас занимаются многие туроператоры, но принципиальное отличие нового турпродукта в том, что предлагаются именно пакетные туры с проживанием в египетских отелях:
Пока нет прямых чартерных рейсов на курорты Египта, говорить о восстановлении объемов туристических потоков из России в эту страну рано. Стыковочные рейсы через третьи страны или туры с долгими автобусными трансферами не приведут к этому.
Операторы предлагают отдых как с чартерным перелетом в аэропорт Овда, так и с регулярным — в Каир. И приводят аргументы в пользу обоих маршрутов.
«Путешествие в Египет через Овда и выгоднее, и удобнее, так как это пакетный тур с чартерной авиаперевозкой — она заметно дешевле, чем регулярные рейсы, — отметил Горин. — Единственное, что может остановить туристов, — это автобусный трансфер, но и он гораздо удобнее, чем из столицы Египта». Правда, туристам в таком случае придется пересекать границу.
«Туры на египетские курорты с прилетом в Каир и трансфером до мест отдыха ненамного дороже, чем предложения с чартерными рейсами до израильского аэропорта Овда, но менее напряженные
«Граница — это вещь непредсказуемая, сколько по времени туристы будут ее проходить? Не исключено, что израильские автобусы не смогут запросто заезжать на территорию Египта, и наоборот. Возможно, нужно предусмотреть и логистику пересадки, — рассуждает Синигибский. — За все время, пока мы организуем трансфер из Каира на курорты и обратно, у нас не было ни одного неприятного случая на дорогах».
В последнее время много говорят о тщательном контроле и даже придирчивом отношении при прохождении россиянами израильской границы в аэропорту. Да и КПП на границе Израиля и Египта в Табе совсем небольшой, а значит, пересечение и этой границы может занять немало времени.
Так что новым предложением воспользуются, скорее всего, только самые заядлые ценители отдыха в Египте, полагает эксперт.
По словам Ирины Тюриной, в турагентствах инициативу туроператора приняли осторожно. При этом сотрудники агентств признают: хорошо, что появился новогодний Египет по адекватным ценам, пусть и в «кривом» виде. Сейчас добраться до курортов на Красном море из России можно через Каир или другие страны, но регулярные рейсы дороже чартеров. Кроме того, если трансфер из аэропорта Овда, например, в
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова считает, что туроператор не откроет то или иное направление, понимая, что спроса на него не будет:
Если люди летают в Египет через Казахстан, Белоруссию и Турцию, значит, потребность в этом направлении зимой у российских туристов есть. Это тот случай, когда туроператор увидел, что спрос есть, и все рассчитал. Уже поставлены вылеты на пятое и 15 декабря из Москвы, продажи пошли, спрос достаточно хороший.
Эксперт предположила, что если спрос будет высокий, то продавать этот турпродукт можно будет всю зиму.
Сравнение цен туроператоров, предлагающих путевки в Египет, показывает, что лететь через Израиль дешевле. И разница в цене на ближайшие даты оказалась довольно существенной.
Примерно такая же разница в цене на туры в пятизвездочные отели этого курорта с системой питания «все включено»: от 1000 долларов на двоих с перелетом через Овда, от 1500 долларов на двоих, если лететь через Каир.