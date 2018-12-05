Сложно, но возможно. Как теперь добираться до курортов Египта

Источник: РИА Новости

О том, сколько придется заплатить за отдых, предусматривающий посещение двух стран, и что стоит учесть, отправляясь в такой тур, — в материале РИА Новости.

Сэкономить на маршруте

Россияне три года ждали возможности бюджетно отдохнуть на египетских курортах. Туроператоры сформировали новое предложение, учитывая запросы клиентов, рассказала РИА Новости Анна Подгорная, гендиректор крупного туроператора:

Мы предлагаем программу из ряда российских городов с прилетом в израильский аэропорт Овда. В пакетные туры входит проживание как в отелях Израиля, так и в отелях Египта — по желанию туристов.

Из Москвы можно улететь в Израиль, а затем переехать на один из египетских курортов уже пятого декабря. Программа с вылетом из других городов стартует после 20 декабря. Большинство туров предполагают отдых на египетских курортах Таба, Дахаб и Нувейба.

В ожидании чартеров

«После встречи президентов России и Египта туррынок вновь обрел надежду на скорое восстановление прямого чартерного сообщения между российскими городами и египетскими курортами, — рассказала РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. — Однако с той встречи минуло больше месяца, а ясности с направлением нет до сих пор».

Она напомнила, что после запрета полетов в Египет в 2015 году туроператоры пытались делать программы на базе рейсов в Израиль, но были остановлены Ростуризмом. Тогда ведомство заявило о недопустимости продажи туров в Египет через третьи страны.

Теперь ситуация изменилась: Ростуризм не видит проблем в отправке россиян на курорты Египта через Израиль «с учетом проводимого руководством общего курса на восстановление туристского обмена с Египтом».

Советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил РИА Новости, что отправкой на отдых через израильский аэропорт Овда сейчас занимаются многие туроператоры, но принципиальное отличие нового турпродукта в том, что предлагаются именно пакетные туры с проживанием в египетских отелях:

Пока нет прямых чартерных рейсов на курорты Египта, говорить о восстановлении объемов туристических потоков из России в эту страну рано. Стыковочные рейсы через третьи страны или туры с долгими автобусными трансферами не приведут к этому.

Овда или Каир

Операторы предлагают отдых как с чартерным перелетом в аэропорт Овда, так и с регулярным — в Каир. И приводят аргументы в пользу обоих маршрутов.

«Путешествие в Египет через Овда и выгоднее, и удобнее, так как это пакетный тур с чартерной авиаперевозкой — она заметно дешевле, чем регулярные рейсы, — отметил Горин. — Единственное, что может остановить туристов, — это автобусный трансфер, но и он гораздо удобнее, чем из столицы Египта». Правда, туристам в таком случае придется пересекать границу.

«Туры на египетские курорты с прилетом в Каир и трансфером до мест отдыха ненамного дороже, чем предложения с чартерными рейсами до израильского аэропорта Овда, но менее напряженные из-за отсутствия пограничных пунктов во время переезда», — возражает Александр Синигибский, председатель совета директоров международного туроператора, который уже с апреля предлагает туры в Египет через Каир.

«Граница — это вещь непредсказуемая, сколько по времени туристы будут ее проходить? Не исключено, что израильские автобусы не смогут запросто заезжать на территорию Египта, и наоборот. Возможно, нужно предусмотреть и логистику пересадки, — рассуждает Синигибский. — За все время, пока мы организуем трансфер из Каира на курорты и обратно, у нас не было ни одного неприятного случая на дорогах».

В последнее время много говорят о тщательном контроле и даже придирчивом отношении при прохождении россиянами израильской границы в аэропорту. Да и КПП на границе Израиля и Египта в Табе совсем небольшой, а значит, пересечение и этой границы может занять немало времени. Ирина Тюрина

Так что новым предложением воспользуются, скорее всего, только самые заядлые ценители отдыха в Египте, полагает эксперт.

Приняли осторожно

По словам Ирины Тюриной, в турагентствах инициативу туроператора приняли осторожно. При этом сотрудники агентств признают: хорошо, что появился новогодний Египет по адекватным ценам, пусть и в «кривом» виде. Сейчас добраться до курортов на Красном море из России можно через Каир или другие страны, но регулярные рейсы дороже чартеров. Кроме того, если трансфер из аэропорта Овда, например, в Шарм-эш-Шейх составляет не более 4 часов, то из Каира — 5−7 часов.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова считает, что туроператор не откроет то или иное направление, понимая, что спроса на него не будет:

Если люди летают в Египет через Казахстан, Белоруссию и Турцию, значит, потребность в этом направлении зимой у российских туристов есть. Это тот случай, когда туроператор увидел, что спрос есть, и все рассчитал. Уже поставлены вылеты на пятое и 15 декабря из Москвы, продажи пошли, спрос достаточно хороший.

Эксперт предположила, что если спрос будет высокий, то продавать этот турпродукт можно будет всю зиму.

Через Каир дороже

Сравнение цен туроператоров, предлагающих путевки в Египет, показывает, что лететь через Израиль дешевле. И разница в цене на ближайшие даты оказалась довольно существенной.

Так, судя по информации на сайте туркомпаний, недельный тур на двоих в отель категории четыре звезды (один и тот же, продаваемый разными туроператорами) с питанием «полупансион» в Шарм-эш-Шейхе можно купить за 996 долларов (цена со скидкой 11 процентов при покупке сегодня) с перелетом через Овда и за 1426 долларов (скидок нет), если добираться через Каир.