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11:34 (мск), источник: Ведомости

Создание госкомпании по переработке мусора обойдется бюджету в 75 млрд рублей

Госкомпания по переработке и утилизации мусора должна быть создана до конца 2019 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на замминистра природных ресурсов, администратора нацпроекта «Экология» Дениса Храмова.

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Источник: AP 2018

Речь идет о создании государственного интегратора региональных операторов по обращению с отходами — публично-правовой компании (ППК). Новая структура должна получить из бюджета более 75 млрд руб. «Мы хотим создать субъект, который сможет привлечь инвестиции три к одному под государственное софинансирование, три рубля частных к одному государственному рублю, чтобы побудить частных инвесторов вкладываться в строительство мусороперерабатывающих мощностей», — пояснил Храмов.

Таким образом предполагается, что частные компании вложат в создание системы переработки и утилизации отходов 225 млрд руб. Бюджет проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» для создания системы их переработки рассчитан на 291 млрд руб.

Новая госкомпания будет подчиняться Минприроды. Она будет координиторовать работу региональных операторов по переработке и утилизации мусора. Последние «смогут обратиться туда как за советом, так и за софинансированием», поясняет собеседник издания. По словам владельца оператора переработки отходов «Хартия» Игоря Чайки, госкомпания должна заняться тарификацией, выравниванием территориальных схем обращения с отходами, а также работой с законодательством и информированием населения.

Функционал новой компании пока не прописан, но цели уже понятны. К 2024 г. государство хотело бы достичь утилизации 36% твердых коммунальных отходов против нынешних 4%. По оценке Минпромторга, России необходимо около 130 мусороперерабатывающих заводов.

Проекты строительства комплексов по обработке, размещению и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью 290 млрд руб. фигурируют и в материалах рабочей группы по содействию реализации новых инвестпроектов при Минфине, созданной по инициативе помощника президента Андрея Белоусова. Половину из этой суммы предполагается привлечь от частных инвесторов. Участвовать в этих проектах готовы компания «Лидер», планирующая вложить 100 млрд руб., группа ВИС Игоря Снегурова — как минимум 15 млрд руб., а также «Еврохим» Андрея Мельниченко — первоначально 3,5 млрд руб. По словам Храмова, потенциальных инвесторов в переработку ТКО на самом деле больше.

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