Создание госкомпании по переработке мусора обойдется бюджету в 75 млрд рублей

Источник: AP 2018

Речь идет о создании государственного интегратора региональных операторов по обращению с отходами — публично-правовой компании (ППК). Новая структура должна получить из бюджета более 75 млрд руб. «Мы хотим создать субъект, который сможет привлечь инвестиции три к одному под государственное софинансирование, три рубля частных к одному государственному рублю, чтобы побудить частных инвесторов вкладываться в строительство мусороперерабатывающих мощностей», — пояснил Храмов.

Таким образом предполагается, что частные компании вложат в создание системы переработки и утилизации отходов 225 млрд руб. Бюджет проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» для создания системы их переработки рассчитан на 291 млрд руб.

Новая госкомпания будет подчиняться Минприроды. Она будет координиторовать работу региональных операторов по переработке и утилизации мусора. Последние «смогут обратиться туда как за советом, так и за софинансированием», поясняет собеседник издания. По словам владельца оператора переработки отходов «Хартия» Игоря Чайки, госкомпания должна заняться тарификацией, выравниванием территориальных схем обращения с отходами, а также работой с законодательством и информированием населения.

Функционал новой компании пока не прописан, но цели уже понятны. К 2024 г. государство хотело бы достичь утилизации 36% твердых коммунальных отходов против нынешних 4%. По оценке Минпромторга, России необходимо около 130 мусороперерабатывающих заводов.