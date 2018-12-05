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13:54 (мск), источник: Интерфакс

Цена палладия впервые за 16 лет превысила стоимость золота

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Цены на палладий в ходе торгов в среду превышали котировки золота, чего не наблюдалось уже 16 лет.

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Источник: Reuters

В ходе сессии палладий на спотовом рынке стоил рекордные $1236,48 за тройскую унцию. Золото, тем временем, торгуется на уровне $1235,37 за унцию.

Палладий подорожал на четверть за последние четыре месяца на опасениях дефицита этого драгметалла, который используется в производстве систем фильтрации автомобильных выхлопов. Массовый отказ потребителей от автомобилей с дизельными двигателями в пользу бензиновых машин способствует увеличению использования палладия в производстве.

«Поставки палладия очень ограничены, — говорит консультант Metal Focus Ltd. Чираг Шет. — Вместе с тем сближение цен вызвано как сильными показателями палладия, так и слабой динамикой золота».

«Люди сражаются за каждую доступную унцию металла», — добавил глава отдела торговых операций с металлами в BMO Capital Markets Тай Вонг.

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