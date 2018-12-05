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11:54 (мск), источник: Интерфакс

Сбербанк повысил предельный возраст заемщиков

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Сбербанк России повысил предельный возраст выдачи потребительского кредита на пять лет — до 70 лет, но с условием, что окончание кредита приходится до наступления этого возраста, говорится в пресс-релизе банка.

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Источник: Reuters

«Теперь потребительские кредиты без обеспечения будут доступны клиентам старше 65 лет при условии окончания кредита до наступления 70 лет. Ранее возраст на момент окончания кредита не должен был превышать 65 лет», — отмечается в сообщении.

Там также говорится, что клиенты Сбербанка пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами.

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«Каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой “Мобильный банк” пользуются 63% пенсионеров», — отметила зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, в этом году после появления информации о планах повысить пенсионный возраст в РФ глава Сбербанка Герман Греф неоднократно говорил о том, что может быть повышен и предельный возраст заемщика по ипотеке в Сбербанке.

Сейчас на сайте банка указан предельный возраст заемщика в 75 лет. В то же время уточняется следующая информация: «Срок возврата кредита полностью приходится на трудоспособный или пенсионный возраст заемщика/каждого из платежеспособных созаемщиков. Если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата кредита ограничивается 65 годами».

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