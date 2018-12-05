Сбербанк повысил предельный возраст заемщиков

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«Теперь потребительские кредиты без обеспечения будут доступны клиентам старше 65 лет при условии окончания кредита до наступления 70 лет. Ранее возраст на момент окончания кредита не должен был превышать 65 лет», — отмечается в сообщении.

Там также говорится, что клиенты Сбербанка пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами.

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«Каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой “Мобильный банк” пользуются 63% пенсионеров», — отметила зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, в этом году после появления информации о планах повысить пенсионный возраст в РФ глава Сбербанка Герман Греф неоднократно говорил о том, что может быть повышен и предельный возраст заемщика по ипотеке в Сбербанке.