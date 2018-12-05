«Тарифный человек» Трамп обрушил фондовые рынки

Источник: AP 2018

В другом вчерашнем твите Дональд Трамп заявил, что «другие страны должны платить за попытки нажиться на величии нашей страны», и назвал себя «тарифным человеком», что быстро подхватили многие СМИ.

После таких заявлений индекс Dow Jones упал на 800 пунктов, то есть на 3,1%, до худшего значения с начала октября. Индекс S&P 500 также снизился на 3,2%, Nasdaq Composite — на 3,8%. Фондовые рынки других стран также отреагировали на ситуацию — так, британский FTSE упал на 0,9%, германский DAX — на 1,2%, Shanghai Composite Index — на 0,6%, а японский Nikkei — на 0,5%.

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«Торговая война между США и Китаем была поставлена на паузу на время праздников, но передышка будет короткой, учитывая 90-дневный срок и неизбежные трудности при устранении фундаментальных факторов, которые привели к напряженности в торговле между этими странами», — прокомментировал новое заявление господина Трампа аналитик исследовательской компании Compass Point Исаак Болтански.

Во время G20 Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились на 90 дней отложить повышение тарифов и провести дополнительные переговоры по торговым вопросам. После этого акции автопроизводителей и некоторых других компаний существенно выросли.