«Аэрофлот» разрешил пассажирам повышать класс и выбирать места в самолете

Источник: РИА "Новости"

«Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп «Промо» и «Бюджет». Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было. Также за дополнительную плату пассажиры могут воспользоваться возможностью повышения класса обслуживания с «Эконом» или «Комфорт» до «Бизнеса», — говорится в сообщении.

Повысить класс обслуживания до «Бизнеса» за дополнительную плату смогут пассажиры «Аэрофлота», купившие билеты в класс «Эконом» или «Комфорт». Оформить услугу можно в аэропорту во время регистрации на рейс не позднее, чем за 1,5 часа до вылета рейса, на странице информации о бронировании (раздел «Проверить бронирование» в онлайн-сервисах на сайте, либо в контакт-центр компании, но не ранее, чем за 72 часа и не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса.

«Новая услуга по предварительному выбору мест предоставляет пассажирам с билетами “Бюджет” и “Промо” возможность заблаговременно забронировать себе желаемое место в салоне за дополнительную плату до начала регистрации», — добавляет компания.

При этом перевозчик уточняет, что услуга является дополнительной, которой пассажиры смогут воспользоваться исключительно по собственному усмотрению. Те же, кто не нуждается в этой опции, по-прежнему смогут выбрать место бесплатно при регистрации на рейс.

Оформить услугу можно в процессе покупки билета, ее стоимость будет зависеть от длительности перелета и расположения выбранного кресла в салоне. В настоящее время этот сервис доступен на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом.

Оформление услуги доступно через онлайн-сервисы, раздел «Проверить бронирование» на сайте, контакт-центр, в собственных офисах продаж, филиалах, представительствах «Аэрофлота», в офисах агентов. Компания намерена в ближайшее время ввести этот сервис на многих своих рейсах.