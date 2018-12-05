Время переезжать: в Японии стали бесплатно раздавать дома
Это тебе не ипотеку выплачивать.
Это тебе не ипотеку выплачивать.
За последнее время в Японии усилился тренд продавать заброшенные дома в интернете очень дешево или вовсе отдавать бесплатно. Сначала такие жилища располагались преимущественно в сельской местности, однако сейчас множество доступных домов появляется на окраинах крупных городов.
В связи с этим в третьей стране мира по развитию экономики стали появляться специальные сайты, ориентированные на поиск хозяев для покинутых жилищ. Причем многие их этих сетевых ресурсов создаются чиновниками или общинами, которые не хотят превратить свою местность в
По данным японского агентства недвижимости Rethink Tokyo, некоторые владельцы таких домов больше не могут или не хотят заботиться о своей собственности. К тому же в Японии действует налог на имущество, который распространяется именно на пустеющие дома.
Часто такие жилища требуют серьезного ремонта, средства на который в некоторых регионах могут выделить сами власти. Например, такие субсидии предлагают префектуры Тотиги и Нагано.
Примечательно, что в докладе японского правительства говорится о восьми с лишним миллионах заброшенных домов на 2013 год. По прогнозам