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09:52 (мск), источник: Ведомости

Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб. Такие данные приводит Deloitte в исследовании «Новый год и Рождество — 2019». По ее данным, год назад потребитель был готов немного нарастить праздничные траты — до 17 600 руб., что даже больше, чем до кризиса. Но по факту расходы оказались заметно скромнее — около 16 000 руб.

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Источник: РИА "Новости"

На планах потребителей сказываются опасения по поводу ситуации в экономике. По данным Deloitte, за год стало намного больше россиян, которые считают, что экономика страны находится в рецессии: в прошлом году таких было 51%, а в этом — уже 61%. Заметно — с 22 до 30% — выросла и доля россиян, ожидающих снижения своей покупательной способности в новом году.

Россияне за последние годы стали гораздо рациональнее и в отсутствие быстрого экономического роста бережливо подходят к новогодним покупкам, не совершая лишних трат, рассуждает партнер Deloitte Владимир Бирюков. Об этом, по его словам, говорит и то, что новогодний бюджет уже шестой год подряд остается в пределах 16 000−17 000 руб.

Структура новогоднего бюджета среднестатистического россиянина практически не меняется. Большая часть расходов придется на еду и напитки (47%), почти столько же — на подарки (42%), остальное — на развлечения.

Самые желанные подарки у россиян, по данным Deloitte, — деньги, путешествия, смартфоны, парфюмерия, но они получат традиционные шоколад и косметику. Зато 80% женщин и 74% мужчин собираются сделать подарки сами себе — смартфоны, косметику и парфюмерию.

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Потребительскую стратегию можно охарактеризовать как инвестиционную, считает представитель группы «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева: люди чаще выбирают более дорогие вещи, так как с точки зрения технологий такая покупка будет актуальна достаточно долго. Это касается не только смартфонов, но и большинство другой техники, говорит она.

Спрос смещается в пользу более многофункциональных и дорогих гаджетов, отмечает вице-президент по продажам «Связной-Евросети» Дмитрий Борзилов, растет интерес к устройствам с большими экранами. Стало больше покупателей дорогих смартфонов, продолжает он: за январь — ноябрь ­более четверти покупателей (27%) предпочли смартфоны дороже 20 000 руб., а годом ранее их было 17%. В декабре Борзилов ждет продолжения роста доли покупателей дорогих телефонов.

Одна из причин того, что покупатели чаще выбирают дорогую технику, — доступность беспроцентных кредитов, в том числе онлайн, говорит Андреева. В «Связной-Евросети» доля продаж в рассрочку, по словам Борзилова, — около 40%. Основной период покупок к Новому году придется на две последние недели месяца: в эти сроки собираются покупать подарки 60% респондентов. Потребители внимательнее следят за акциями и пользуются ими многократно, говорит представитель онлайн-ритейлера Ozon Мария Заикина: уже более 20% клиентов делают две или более покупки в период длинных распродаж ноября — начала декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока же у розницы «тихий период». Как правило, вторая половина ноября — первая декада декабря — это затишье у покупателей, которые понимают, что вскоре предстоят большие траты, указывает гендиректор сети магазинов косметики Lush Russia Дмитрий Азаров. Первые дни декабря, по его словам, эту тенденцию подтверждают.

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К концу года в России начал снижаться индекс потребительского доверия — с 45 пунктов в мае 2018 г. до 40 в сентябре, по данным ВЦИОМа. В этом году спад потребительских настроений к концу года еще более выражен, чем обычно, после позитива и разогрева потребления в связи с чемпионатом мира по футболу, говорила в ноябре «Ведомостям» директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич. Во втором полугодии сменился информационный фон, указывала она: предстоит повышение НДС и пенсионного возраста, начались валютные колебания. Опрошенные «Ведомостями» продовольственные ритейлеры и их поставщики прогнозировали, что прирост продаж перед Новым годом вырастет максимум на единицы процентов.

Предпочтения относительно подарков в регионах различаются, отмечает Заикина.

Например, в Санкт-Петербурге традиционно на 2-м месте по популярности — книги, хотя по стране они на 5-м месте.

На юге России в топ входят товары из раздела «красота и здоровье», а в Екатеринбурге быстрее всего растут предновогодние продажи электроники, перечисляет она.

На более бюджетные подарки спрос растет еще не так сильно, как на смартфоны и другую технику. Пока покупатели не стали больше тратить на детские товары и подарки, констатирует начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир» Надежда Киселева: по сравнению с прошлым годом в ноябре 2018 г. средний чек на игрушки существенно не изменился, при этом в одном чеке стало больше товаров. У Lush стабильны и средний размер покупки, и число товаров в чеке, говорит Азаров.

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