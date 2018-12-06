Глава «Лукойла» надеется, что необходимости в сокращении добычи нефти не возникнет
По словам Вагит Алекперова, цена в $60 за баррель удовлетворяет потребности производителей и потребителей и должна быть сохранена на этом уровне в январе.
По словам Вагит Алекперова, цена в $60 за баррель удовлетворяет потребности производителей и потребителей и должна быть сохранена на этом уровне в январе.
«Я надеюсь на то, что, возможно, эти меры не потребуются», — сказал он в Вене, где в среду прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Если Россия пойдет на предложенное сокращение, то «Лукойлу» потребуется
«Лукойл» в настоящий момент планирует увеличить добычу нефти в 2019 году на 1%. По словам Алекперова, в случае принятия решения о сокращении добычи нефти на уровне ОПЕК+ компания скорректирует свои планы.
Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад