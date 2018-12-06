Новак рассказал о сложностях сокращения добычи нефти в России

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«У нас всегда зимой особый период климатический, поэтому и раньше мы тоже говорили, что нам гораздо сложнее сокращать [добычу], чем другим странам, исходя из наших геологических, климатических условий. Это особенности нашей отрасли нефтедобычи, это не новость», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов 6 декабря.

«Даже два года назад [когда впервые была заключена сделка ОПЕК+] мы доходили до целевых уровней в течение определенного времени, то есть это невозможно сразу», — добавил Новак.

6 декабря утром Новак направляется в Петербург, где президент Владимир Путин проведет заседание Высшего Евразийского экономического совета; одной из тем заседания станет создание единого рынка нефти и газа на территории ЕврАзЭС. В Вену, где проходят заседания ОПЕК и ОПЕК+, министр, по его словам, вернется 7 декабря, чтобы принять участие в министерской встрече ОПЕК+, после которой может быть объявлено о новой сделке ОПЕК+.

На вопрос, будет ли Путиным сегодня решаться вопрос об участии России в новой сделке ОПЕК+, Новак ответить отказался. Он также не стал раскрывать подробности заседания мониторингового комитета ОПЕК, в котором участвовал в среду. По словам Новака, все комментарии о принятых решениях последуют после министерской встречи ОПЕК+, которая состоится в пятницу.