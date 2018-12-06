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13:33 (мск), источник: Ведомости

Новак рассказал о сложностях сокращения добычи нефти в России

Министр энергетики Александр Новак подтвердил сообщения о сложностях, которые ожидают Россию в случае заключения новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.

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Источник: Reuters

«У нас всегда зимой особый период климатический, поэтому и раньше мы тоже говорили, что нам гораздо сложнее сокращать [добычу], чем другим странам, исходя из наших геологических, климатических условий. Это особенности нашей отрасли нефтедобычи, это не новость», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов 6 декабря.

«Даже два года назад [когда впервые была заключена сделка ОПЕК+] мы доходили до целевых уровней в течение определенного времени, то есть это невозможно сразу», — добавил Новак.

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6 декабря утром Новак направляется в Петербург, где президент Владимир Путин проведет заседание Высшего Евразийского экономического совета; одной из тем заседания станет создание единого рынка нефти и газа на территории ЕврАзЭС. В Вену, где проходят заседания ОПЕК и ОПЕК+, министр, по его словам, вернется 7 декабря, чтобы принять участие в министерской встрече ОПЕК+, после которой может быть объявлено о новой сделке ОПЕК+.

На вопрос, будет ли Путиным сегодня решаться вопрос об участии России в новой сделке ОПЕК+, Новак ответить отказался. Он также не стал раскрывать подробности заседания мониторингового комитета ОПЕК, в котором участвовал в среду. По словам Новака, все комментарии о принятых решениях последуют после министерской встречи ОПЕК+, которая состоится в пятницу.

На вопрос, как участники заседания мониторингового комитета отреагировали на сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter с призывом не сокращать добычу нефти, Новак сказал, что «мы всегда в своих обсуждениях опираемся не на твиты, а на реальную ситуацию и реальную оценку рынка, прогнозы баланса спроса и предложения, наличие остатков и т. д.». «Мы ориентируемся в первую очередь на объективные показатели отрасли», — резюмировал министр.

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Во время загрузки произошла ошибка.
09:27 (мск)© Ньюстюб
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Источник:©РИА "Новости"
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