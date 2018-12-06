Цены на нефть Brent и WTI рухнули на 5%
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Нефть резко дешевеет в четверг на фоне проходящей в Вене встречи государств ОПЕК.
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Нефть резко дешевеет в четверг на фоне проходящей в Вене встречи государств ОПЕК.
Падение стоимости февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:36 по московскому времени достигло 5,2%, цена опустилась до $58,36 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах
Как заявил в четверг министр энергетики Саудовской Аравии Халид
В настоящее время рассматриваются варианты сокращения добычи в рамках ОПЕК+ в диапазоне от 0,5 млн баррелей в сутки до 2 млн б/с, сказал министр, добавив, что по его мнению, снижение на 1 млн б/с будет адекватно ситуации.
Вместе с тем
Как стало известно накануне, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода — до конца июня 2019 года.