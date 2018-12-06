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14:26 (мск), источник: Интерфакс

Цены на нефть Brent и WTI рухнули на 5%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Нефть резко дешевеет в четверг на фоне проходящей в Вене встречи государств ОПЕК.

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Источник: Reuters

Падение стоимости февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:36 по московскому времени достигло 5,2%, цена опустилась до $58,36 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5%, до $50,23 за баррель.

Инфографика
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

Как заявил в четверг министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, решение по поводу совместного сокращения нефтедобычи странами ОПЕК и партнерами картеля пока не принято.

В настоящее время рассматриваются варианты сокращения добычи в рамках ОПЕК+ в диапазоне от 0,5 млн баррелей в сутки до 2 млн б/с, сказал министр, добавив, что по его мнению, снижение на 1 млн б/с будет адекватно ситуации.

Вместе с тем аль-Фалих выступил за продление соглашения более чем на шесть месяцев, возможно, до конца третьего квартала 2019 года.

Как стало известно накануне, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода — до конца июня 2019 года.

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