ОПЕК и Россия договорились под давлением США

В соглашении участвуют все члены ОПЕК (Организации стран — экспортеров нефти) и 11 сторонних производителей топлива, в том числе Россия. Ранее стороны высказывали опасения относительно того, что им удастся прийти к согласию. Саудовская Аравия настаивала на суммарном сокращении добычи на миллион баррелей в день. Это означало, что России надо сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день. Москва заявляла, что согласна только на 140−150 тысяч. Также исключений для себя требовал Иран, вновь попавший под санкции США.