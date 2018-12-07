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00:53 (мск), источник: Известия

Минпромторг предложил установить разные ставки возмещения НДС

Минпромторг предложил установить различные ставки возмещения НДС при экспорте продукции. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением ведомства в Госдуму.

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Источник: РИА "Новости"

В документе указано, что размер налоговой ставки можно сделать зависимым от глубины переработки продукции. Благодаря отмене компенсации налога при экспорте сырья и продукции низкого передела бюджет страны может ежегодно пополняться минимум на 900 млрд рублей.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства отметил, что реализация идеи повысит стоимость продукции низкой переработки и снизит ее конкурентоспособность.

При этом упадет спрос на продукцию высокого передела.

Эксперты опасаются, что мера способна привести к обратному эффекту.

Доходы бюджета могут уменьшиться из-за сокращения компаниями добычи полезных ископаемых.

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