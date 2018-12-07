В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей

Подобные результаты он объяснил неправильной системой управления на местах, низким качеством подрядчиков и сбором средств без учета возможностей региона.
В связи с этим в Фонде ЖКХ планируют сократить объем обязательств в региональных программах, доработать процедуру отбора подрядчиков, увеличить собираемость взносов и осуществлять претензионно-исковую деятельность.
В Минстрое подтвердили, что «остаток средств превышает годовую плановую стоимость ремонтов». При этом отметив, что подобные случаи единичны и контролируются ведомством.
Оставшиеся деньги освоят в ближайшие два года, добавили в министерстве.
Исполнительный директор профильной ассоциации АРОКР Анна Мамонова предлагает «внимательно подойти к расчету самого взноса на капремонт». По ее мнению, регионы должны сами определять список необходимых работ и стройматериалов.