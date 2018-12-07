В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Подобные результаты он объяснил неправильной системой управления на местах, низким качеством подрядчиков и сбором средств без учета возможностей региона.

В связи с этим в Фонде ЖКХ планируют сократить объем обязательств в региональных программах, доработать процедуру отбора подрядчиков, увеличить собираемость взносов и осуществлять претензионно-исковую деятельность.

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В Минстрое подтвердили, что «остаток средств превышает годовую плановую стоимость ремонтов». При этом отметив, что подобные случаи единичны и контролируются ведомством.

Оставшиеся деньги освоят в ближайшие два года, добавили в министерстве.