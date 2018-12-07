Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Воронежской области собака уже месяц ждет хозяина у больницы
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
Что происходит на границе Украины с Россией (фото)
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Тимошенко дали совет после обсуждения с США плана возврата Крыма
Брилев ответил на совет Познера сдать паспорт
8 звезд со странными и противными привычками
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Любовник жестоко избил Собчак - СМИ
Народная артистка Анисимова умерла - причина
Во что одеты сотрудники Mail.ru Леди (шок и провокация)
Барановская и Юдашкина посетили открытие выставки
Украинские корабли будут обстреливать суда в Чёрном море - СМИ
Врач выгнал из больницы Харатьяна - причина
Умерла народная артистка Галина Анисимова
Сбербанк отменил популярную услугу
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
02:41 (мск), источник: Известия

В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей

Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Сергей Степашин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Подобные результаты он объяснил неправильной системой управления на местах, низким качеством подрядчиков и сбором средств без учета возможностей региона.

В связи с этим в Фонде ЖКХ планируют сократить объем обязательств в региональных программах, доработать процедуру отбора подрядчиков, увеличить собираемость взносов и осуществлять претензионно-исковую деятельность.

Читайте также
Как работают онлайн-аптеки и чем они отличаются от обычных

В Минстрое подтвердили, что «остаток средств превышает годовую плановую стоимость ремонтов». При этом отметив, что подобные случаи единичны и контролируются ведомством.

Оставшиеся деньги освоят в ближайшие два года, добавили в министерстве.

Исполнительный директор профильной ассоциации АРОКР Анна Мамонова предлагает «внимательно подойти к расчету самого взноса на капремонт». По ее мнению, регионы должны сами определять список необходимых работ и стройматериалов.

Халтурный капремонт: было лучше, чем стало
Во время загрузки произошла ошибка.
19 ноября© Ньюстюб
 По гамбургскому расчету: в ЕС решили глобально усилить евро
Бессрочный реквием: выжившие в Спитакском землетрясении
Лукашенко извинился перед Путиным за спор о цене на газ
Ученые: арлекины двинулись на завоевание России
Отец Нурмагомедова назвал предварительную дату боя с Мейвезером
США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729
Назван главный цвет 2019 года
ОПЕК и Россия договорились под давлением США
Как выжить, если вас окружили волки
Спорт
Чемпион КХЛ получил пощечину в Петербурге. СКА покуражился «Ак Барс» пропустил очень много
Hi-Tech
Представлен процессор для смартфонов будущего Новый техпроцесс, лучшая в мире производительность и 5G.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде) Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Квартиры в московских хрущевках под снос рекордно подорожали
Популярные темы на «Детях»
Разрешение на измену ради ребенка 413
Родить второму мужу ценой здоровья 316
Фотоуроки: обсуждение фотографий 295
Муж не хочет зарабатывать 235
Леди
5 звезд, которые сделали подтяжку лица (мнение эксперта) Пластический хирург Вячеслав Балкизов разбирает на примерах звезд, какой метод подтяжки лица выглядит гармонично и естественно.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь