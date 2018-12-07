ЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкций

Источник: AP 2018

Такой договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор, говорится в информационном письме ЦБ, на которое ссылается издание. Смена спонсора может произойти из-за введения в отношении такого банка санкций и отключения от крупнейших международных платежных систем Visa и MasterCard.

В рекомендованном ЦБ договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, сказано в письме, а перечень мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.

По данным «Ведомостей», крупнейшие спонсоры банков для участия в платежных системах — РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк. На базе последнего предполагается создать опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтратов.