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09:50 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкций

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — ЦБ РФ рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, заключить договор с запасным банком-спонсором для платежных систем на случай введения санкций, пишет газета «Ведомости».

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Источник: AP 2018

Такой договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор, говорится в информационном письме ЦБ, на которое ссылается издание. Смена спонсора может произойти из-за введения в отношении такого банка санкций и отключения от крупнейших международных платежных систем Visa и MasterCard.

В рекомендованном ЦБ договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, сказано в письме, а перечень мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.

По данным «Ведомостей», крупнейшие спонсоры банков для участия в платежных системах — РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк. На базе последнего предполагается создать опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтратов.

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