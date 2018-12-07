ЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкций
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — ЦБ РФ рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, заключить договор с запасным
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — ЦБ РФ рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, заключить договор с запасным
Такой договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить
В рекомендованном ЦБ договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, сказано в письме, а перечень мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.
По данным «Ведомостей», крупнейшие спонсоры банков для участия в платежных системах — РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк. На базе последнего предполагается создать опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтратов.
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