Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия резко изменила позицию насчет РФ и санкций
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
Рак мозга из-за телефона и другие фальшивые сенсации
Популярный отделочный материал вреден: страдают сердце, печень
Как не платить ипотеку и жить в квартире: гид для отчаявшихся
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
Поклонник избил Ксению Собчак в машине - СМИ
Народная артистка Анисимова умерла - причина
"Ощущение, что ты попал в кино": россиянин об увиденном в США
Певец, пропавший на 4 года, кардинально изменился
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
2018 год для «Лады»: 5 главных сюрпризов
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
18Погромы в Париже
12:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Group IB рассказала о сборе хакерами данных для санкций против россиян

На территории России несколько хакерских группировок собирают данные российских граждан в интересах других стран, чтобы затем в отношении них можно было ввести санкции, сообщил на конференции AntiFraud Russia глава компании Group-IB Илья Сачков. По данным РБК, из-за находок хакеров уже было «два-три случая ввода санкций».

Наверх
Источник: Reuters

По словам Ильи Сачкова, задача таких хакеров заключается не в том, чтобы «воровать деньги из банка», а в том, чтобы «пополнять санкционные американские списки». Для сбора информации используются не только банки, но и компании из разных секторов, их партнеры и подрядчики, которых проще взломать, чтобы добраться до необходимых данных, добавил он.

Новость
Хакеры под видом ЦБ атаковали российские банки

Источник РБК на рынке кибербезопасности рассказал, что «два или даже три подобных случая в России, когда таким образом вводили санкции, уже точно были». По его словам, хакеры проникают в банки, чтобы выявлять их клиентов, против которых можно было бы ввести санкции. «Они изучают в первую очередь их счета, а также объемы и направления транзакций», — рассказал он.

По данным Group-IB, такие хакерские группы работают не только в России, в топ-3 стран происхождения самых активных проправительственных хакерских групп входит Китай, Северная Корея и Иран.

Ранее Group-IB сообщила о массовой вредоносной рассылке по российским компаниям. По ее данным, в сентябре-декабре хакеры отправили финансовым учреждениям и предприятиям в России более 11 тыс. вредоносных писем.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Новые санкции США
2 декабряВ Госдепе рассказали о судьбе второго пакета санкций против России
27 ноябряРоссийский бизнес оценил последствия санкций
27 ноябряРоссийским банкам под санкциями разрешили скрывать акционеров

Читайте также:

В какой роли Путин отказался выступать на G20
Катар уходит из ОПЕК+. Последствия ждут и Россию
Ученые нашли тюленя с угрем в носу (фото)
Появились новые фотографии банкетов Цеповяза в колонии
Определена основная версия происхождения Земли
Фанатская любовь. Кто из российских звезд женился на поклонницах
Ученые: арлекины двинулись на завоевание России
Глацких заявила, что «совесть не позволяет» ей бросить работу
Спорт
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео) Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при у женщин в канадском Ванкувере, превзойдя Алину Загитову
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде) Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен: 7 примеров
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Дети
Муж Боярской показал первое фото с новорожденным сыном Супруг актрисы также раскрыл имя мальчика 
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь