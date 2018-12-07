Владелец «Реновы» Вексельберг оспорил санкции США в свой адрес

Вексельберг попал в SDN List 6 апреля наряду с еще несколькими крупными бизнесменами из России и принадлежащими им компаниями. В середине октября он заявил, что намерен доказать неправомерность санкций США в свой адрес. «Санкции незаконны и несправедливы, буду (оспаривать их — ИФ)», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос, ведет ли переговоры с OFAC о том, чтобы снять санкции.