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12:26 (мск), источник: Интерфакс

Владелец «Реновы» Вексельберг оспорил санкции США в свой адрес

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг оспорил введение против него американских санкций.

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Источник: РИА "Новости"

Вексельберг нанял американских юристов, которые недавно подали петицию об отмене ограничений, сообщило агентство Bloomberg.

Представитель «Реновы» Андрей Шторх подтвердил «Интерфаксу» факт подачи петиции в OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Вексельберг попал в SDN List 6 апреля наряду с еще несколькими крупными бизнесменами из России и принадлежащими им компаниями. В середине октября он заявил, что намерен доказать неправомерность санкций США в свой адрес. «Санкции незаконны и несправедливы, буду (оспаривать их — ИФ)», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос, ведет ли переговоры с OFAC о том, чтобы снять санкции.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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