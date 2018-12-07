Сбербанк не выявил ущерба от действий уличенного в манипуляциях трейдера

Источник: Reuters

Проверка деятельности Бергера проводилась совместно с ЦБ в период 2016—2017 гг.., в ней принимали активное участие служба безопасности Сбербанка и правоохранительные органы, отмечают в госбанке. «В ходе проверки фактов нанесения ущерба Бергером Д. Э. Сбербанку или его клиентам доказано не было», — указывают в Сбербанке. По сообщению банка, в 2017 г. сотрудник был уволен из «Сбербанк управление активами» «по другим основаниям».

Ранее ЦБ заявил о выявлении фактов многократного «манипулирования рынками 50 ценных бумаг» с февраля 2014 г. по январь 2017 г. сотрудником «Сбербанк управление активами» Бергером.