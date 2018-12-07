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15:43 (мск), источник: Интерфакс

Переговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычу

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Переговоры стран-участниц ОПЕК, проходившие утром в пятницу, зашли в тупик. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников заседания.

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Источник: Reuters

По словам одного из них, Иран отказался снижать добычу нефти даже чисто символически, ради сохранения сделки ОПЕК+.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия и ОПЕК предложили Ирану сократить добычу чисто символически без реального снижения производства нефти для сохранения общей сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти 24 странами.

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«Иран должен быть освобожден от всех обязательств по ограничению уровней добычи нефти, пока действуют незаконные санкции (США — ИФ)», — настаивал накануне заседания ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

После провала переговоров самого картеля Зангане встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком, а российский министр затем провел переговоры с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

На текущий момент в Вене стартуют переговоры стран ОПЕК и не-ОПЕК по вопросу продолжения сделки по сокращению добычи.

Страны ОПЕК в четверг не смогли договориться о сокращении добычи нефти, несмотря на рекомендации мониторингового комитета ОПЕК+. Среди причин называлась позиция Ирана, который отказался сокращать добычу. «Иран должен быть освобожден от всех обязательств по ограничению уровней добычи нефти, пока действуют незаконные санкции (США — ИФ)», — пояснил позицию страны министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

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Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Источник:©РИА "Новости"
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