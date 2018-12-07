Занимать — не чинить

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В свете новостей об очередном «профицитном» годе для фондов капремонта идея расширить кредитование таких работ для ускоренного пополнения средств «общего котла» выглядит противоречивой. Объем неизрасходованных региональными фондами средств в 2018 году снова оценивается в 200 млрд руб. Власти объясняют это «неидеальной» системой управления на местах и отсутствием подрядчиков. Однако на фоне спада в строительстве дефицит подрядчиков скорее говорит о наличии искусственных барьеров — или об отсутствии финансовой и юридической дисциплины в региональных фондах. В этой ситуации кредитование капремонта фактически заставит граждан оплачивать недоработки его организаторов.

Состояние системы капремонта многоквартирных домов и предложения властей по ее совершенствованию на фоне данных о расходовании уже собранных с граждан средств выглядит довольно противоречиво. Фокус внимания властей остается на способах пополнения фонда капремонта — в середине ноября председатель набсовета Фонда ХКЖ Сергей Степашин вновь поднял тему кредитования таких работ. Система кредитования должна позволить «сократить сроки накопления средств» в фондах региональных операторов.

Однако предложение ускорить темпы пополнения «общего котла» было актуальным только в начале программы в 2015 году — с тех пор власти регулярно не могут потратить по назначению собранные в «общем котле» средства. Минстрой неоднократно отчитывался о высокой собираемости взносов на капремонт (в сентябре в ведомстве оценивали ее уровень в 92%), а также о росте темпов проведения работ. Но вместе с этими показателями неумолимо растут и суммы неосвоенных средств. В 2015 году неизрасходованным остались 72 млрд руб., в 2016 году — 133 млрд руб.

Данные 2017 года Минстрой и Фонд ЖКХ во время президентской кампании весной 2018 года публично называть не рискнули, они были обнародованы только Генпрокуратурой — тогда объем собранных и неосвоенных средств граждан вырос до 200 млрд руб.

Частично такое положение дел Генпрокуратура объяснила — в работе специальных фондов были вскрыты факты хищения средств, собранных с населения, а также нарушение порядка их начисления и учета.

Впрочем, в 2018 году цифры остались столь же внушительными — как рассказал «Известиям» председатель набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин, речь снова идет о 200 млрд руб. Объяснения Фонда ЖКХ выглядят довольно дежурными — «неидеальность системы» управления на местах, а также нерентабельность капремонта, отталкивающая крупные строительные компании при отсутствии специализированных подрядчиков. Но при невысокой обеспеченности заказами строительных компаний на фоне спада всей отрасли можно предположить и иные причины — например, завышенные требования или барьеры, препятствующие доступу строительных компаний на рынок капремонта. Идея создания «специализированных подрядчиков» в этом случае, вероятно, скорее должна вызвать интерес ФАС.

И если за свои средства Фонд ЖКХ может оставаться спокойным (неосвоенные деньги, выделенные из фонда регионам, должны вернуться в бюджет), то средства граждан останутся в системе.

Зачем при этом нужно кредитование программ капремонта, финансируемых из профицитного «общего котла» — не очень ясно, хотя оно, несомненно, будет выгодно банкам (вероятно, в основном государственным).

Раз уж система капремонта несколько лет продолжает оставаться «неидеальной», то нельзя исключать, что и заемные деньги могут пополнить объемы неосвоенных — а взносы граждан, которые собираются на ремонт, де-факто пойдут на погашение процентов по таким кредитам, то есть, в конечном итоге, на оплату нерасторопности региональных властей и фондов при утверждении и реализации программ капремонта.

Евгения Крючкова