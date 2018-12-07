Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тимошенко дали совет после обсуждения с США плана возврата Крыма
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Елена Захарова отметила первый день рождения дочери
Соцслужба ответила на слова о переводе денег пенсионера Медведеву
Куда россияне поедут на Новый год?
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Ученые выделили пять типов алкоголиков
Собчак вспомнила, как её избил поклонник на отдыхе за границей
Народная артистка Анисимова умерла - причина
Врач: чувство голода перед сном может быть сигналом
Фрукт, предотвращающий инфаркт, варикоз и ОРВИ
В линейке Nissan появилась модель за 1 миллион евро
Chevrolet Niva: продолжение следует
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
16:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Занимать — не чинить

Фонды капремонта не могут потратить деньги граждан, но задумываются о кредитах.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В свете новостей об очередном «профицитном» годе для фондов капремонта идея расширить кредитование таких работ для ускоренного пополнения средств «общего котла» выглядит противоречивой. Объем неизрасходованных региональными фондами средств в 2018 году снова оценивается в 200 млрд руб. Власти объясняют это «неидеальной» системой управления на местах и отсутствием подрядчиков. Однако на фоне спада в строительстве дефицит подрядчиков скорее говорит о наличии искусственных барьеров — или об отсутствии финансовой и юридической дисциплины в региональных фондах. В этой ситуации кредитование капремонта фактически заставит граждан оплачивать недоработки его организаторов.

Состояние системы капремонта многоквартирных домов и предложения властей по ее совершенствованию на фоне данных о расходовании уже собранных с граждан средств выглядит довольно противоречиво. Фокус внимания властей остается на способах пополнения фонда капремонта — в середине ноября председатель набсовета Фонда ХКЖ Сергей Степашин вновь поднял тему кредитования таких работ. Система кредитования должна позволить «сократить сроки накопления средств» в фондах региональных операторов.

Однако предложение ускорить темпы пополнения «общего котла» было актуальным только в начале программы в 2015 году — с тех пор власти регулярно не могут потратить по назначению собранные в «общем котле» средства. Минстрой неоднократно отчитывался о высокой собираемости взносов на капремонт (в сентябре в ведомстве оценивали ее уровень в 92%), а также о росте темпов проведения работ. Но вместе с этими показателями неумолимо растут и суммы неосвоенных средств. В 2015 году неизрасходованным остались 72 млрд руб., в 2016 году — 133 млрд руб.

Данные 2017 года Минстрой и Фонд ЖКХ во время президентской кампании весной 2018 года публично называть не рискнули, они были обнародованы только Генпрокуратурой — тогда объем собранных и неосвоенных средств граждан вырос до 200 млрд руб.

Частично такое положение дел Генпрокуратура объяснила — в работе специальных фондов были вскрыты факты хищения средств, собранных с населения, а также нарушение порядка их начисления и учета.

Новость
Почему растут тарифы? «Коммуналка» подорожает больше, чем планировалось

Впрочем, в 2018 году цифры остались столь же внушительными — как рассказал «Известиям» председатель набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин, речь снова идет о 200 млрд руб. Объяснения Фонда ЖКХ выглядят довольно дежурными — «неидеальность системы» управления на местах, а также нерентабельность капремонта, отталкивающая крупные строительные компании при отсутствии специализированных подрядчиков. Но при невысокой обеспеченности заказами строительных компаний на фоне спада всей отрасли можно предположить и иные причины — например, завышенные требования или барьеры, препятствующие доступу строительных компаний на рынок капремонта. Идея создания «специализированных подрядчиков» в этом случае, вероятно, скорее должна вызвать интерес ФАС.

И если за свои средства Фонд ЖКХ может оставаться спокойным (неосвоенные деньги, выделенные из фонда регионам, должны вернуться в бюджет), то средства граждан останутся в системе.

Зачем при этом нужно кредитование программ капремонта, финансируемых из профицитного «общего котла» — не очень ясно, хотя оно, несомненно, будет выгодно банкам (вероятно, в основном государственным).

Раз уж система капремонта несколько лет продолжает оставаться «неидеальной», то нельзя исключать, что и заемные деньги могут пополнить объемы неосвоенных — а взносы граждан, которые собираются на ремонт, де-факто пойдут на погашение процентов по таким кредитам, то есть, в конечном итоге, на оплату нерасторопности региональных властей и фондов при утверждении и реализации программ капремонта.

Евгения Крючкова

Читайте также:

В какой роли Путин отказался выступать на G20
Катар уходит из ОПЕК+. Последствия ждут и Россию
Порошенко потребовал немедленно отпустить украинских моряков
Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
Акула зубами сорвала маску с дайвера (видео)
Противостоянию Загитовой и Медведевой предрекли конец
Ученые нашли тюленя с угрем в носу (фото)
Кириенко назвал глупостью запреты концертов рэперов
Появились новые фотографии банкетов Цеповяза в колонии
Спорт
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео) Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при у женщин в канадском Ванкувере, превзойдя Алину Загитову
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде) Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Андоленко и Добронравова состарили для съемок в сериале Актеры исполнили главные роли в семейной саге «Чужая кровь», действие которой охватывает несколько десятилетий
Недвижимость
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Популярные темы на «Детях»
Разрешение на измену ради ребенка 448
Родить второму мужу ценой здоровья 319
Фотоуроки: обсуждение фотографий 303
Издевательство над родителями 237
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь