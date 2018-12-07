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17:09 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: страны ОПЕК договорились сократить добычу на 800 тысяч баррелей в сутки

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи картелем на 800 тыс. баррелей в сутки с 2019 года, передает Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК.

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Источник: AP 2018

По словам собеседника агентства, позднее ОПЕК предложит государствам, не являющимся членами организации, снизить их добычу примерно на 400 тыс. баррелей в сутки.

Источник агентства в энергетической отрасли сказал, что Россия готова сократить добычу нефти примерно на 200 тыс. баррелей в сутки. Ранее Россия заявила, что может сократить добычу только на 150 тыс. баррелей в день, тогда как Саудовская Аравия предлагала российским компаниям уменьшить производство на 300 тыс. баррелей в день.

Принципиальная договоренность о сокращении добычи нефти была достигнута странами ОПЕК+ в начале декабря. Однако обсуждение общего объема сокращения и квоты для каждой страны затянулось. Так, ожидалось, что на заседании 6 декабря участники картера договорятся о сокращении на 1,3% или 1,3−1,5 млн баррелей от текущей добычи (примерно во столько оценивается нынешний переизбыток нефти на мировом рынке), однако в четверг стало понятно, что речь идет о сокращении производства только на 1 млн баррелей. В итоге стороны не смогли договориться, и обсуждение вопроса было перенесено на 7 декабря.

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