СМИ: страны ОПЕК договорились сократить добычу на 800 тысяч баррелей в сутки

Источник агентства в энергетической отрасли сказал, что Россия готова сократить добычу нефти примерно на 200 тыс. баррелей в сутки. Ранее Россия заявила, что может сократить добычу только на 150 тыс. баррелей в день, тогда как Саудовская Аравия предлагала российским компаниям уменьшить производство на 300 тыс. баррелей в день.

Принципиальная договоренность о сокращении добычи нефти была достигнута странами ОПЕК+ в начале декабря. Однако обсуждение общего объема сокращения и квоты для каждой страны затянулось. Так, ожидалось, что на заседании 6 декабря участники картера договорятся о сокращении на 1,3% или 1,3−1,5 млн баррелей от текущей добычи (примерно во столько оценивается нынешний переизбыток нефти на мировом рынке), однако в четверг стало понятно, что речь идет о сокращении производства только на 1 млн баррелей. В итоге стороны не смогли договориться, и обсуждение вопроса было перенесено на 7 декабря.