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18:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны новые подробности в деле «Югры»

В деле, предваряющем отзыв лицензии банка «Югра», появились новые подробности.

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Источник: Агентство «Москва»

В редакцию «Ленты.ру» поступили документы, из которых следует, что предыдущие владельцы и администрация банка предлагали ЦБ план финансового оздоровления «Югры» и регулятор с ним ознакомился.

Письмо, включающее в себя план оздоровления банка, подписанное собственником «Югры» Алексеем Хотиным, на имя председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной и генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрия Исаева было получено адресатами 27 июля 2017 года, о чем на подлинниках документов стоят официальные отметки об их передаче. Несмотря на это, на следующий день, 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию и назначил временную администрацию в лице ЦБ.

В письме Алексей Хотин писал, что акционеры банка совместно с привлеченной аудиторской компанией разработали план финансового оздоровления банка.
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Учитывая то, что банк уже находился с 10 июля под управлением временной администрации, акционеры не могли предложить документ от имени кредитной организации, однако ссылаясь на знания реальной ситуации в «Югре», считали свой план способным «обеспечить финансовую стабильность банка». Акционеры были уверены, что предложенный план позволит рассчитаться со всеми клиентами и вернуть средства, потраченные АСВ на выплату страхового возмещения без ущерба для государственного бюджета, и таким образом предотвратит утрату активов банка. Владельцы были готовы доработать план с учетом замечаний регулятора.

В апреле 2018 года стало известно, что ЦБ в ответе Государственной Думе по поводу обстоятельств, связанных с банком «Югра», не сообщил парламентариям о том, что 17 июля 2018 года принял отчетность банка, признав ее достоверной. Комментируя эту ситуацию глава Союза вкладчиков России Николай Николаев, обратил внимание депутатов на то, что ЦБ утаил от парламента информацию об утверждении плана участия АСВ в мерах по предупреждению банкротства «Югры». А в сентябре 2018 года Николаев сделал заявление о том, что при отзыве лицензии у банка «Югра» имели место «манипуляции с датами».

20 сентября Союз вкладчиков России обратился к спикеру Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с открытым письмом, в котором просил инициировать парламентское расследование в отношении действий Центрального банка при отзыве лицензий у кредитных организаций. А в октябре были опубликованы документы об устойчивости «Югры» до ввода временной администрации.

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