Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тимошенко дали совет после обсуждения с США плана возврата Крыма
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети»
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы
Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу
Собчак раскрыла, что бывший любовник избивал - СМИ
Народная артистка Анисимова умерла - причина
Танки и десант: что происходит на границе Украины с РФ (фото)
Умер Александр Минаев
В Антарктиде нашли рукотворные развалины (фото)
Раскрыта новая схема обмана клиентов «Сбербанка»
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
22Северокорейская угроза
21:50 (мск), источник: ТАСС

Бывший глава РАО Федотов подозревается в хищении более 730 млн рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов и его мать Вера Федотова подозреваются в мошенничестве более чем на 730 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичной полиции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В Москве пресечено мошенничество на сумму свыше 730 млн рублей. В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны бывшие генеральный директор, начальник департамента по распределению гонораров и заместитель генерального директора организации», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, добавил он.

«Сотрудниками правоохранительных органов проведено 32 обыска в жилищах и организациях, по результатам которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Допрошены более 20 человек», — рассказал представитель полиции.

По его словам, суд заключил под стражу бывшего руководителя общества, остальные были отправлены под домашний арест.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что полиция подозревает в мошенничестве Федотова, его мать и члена совета директоров РАО Светлану Темешову.

Попечительский совет РАО обсудил введение возрастной маркировки контента 1+ и 3+
Во время загрузки произошла ошибка.
6 декабря© Ньюстюб
 Речь американского президента в Киеве оказалась пророческой
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Путин отверг утверждения о заговоре России против Греции
Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
Ученые нашли тюленя с угрем в носу (фото)
Как живет город, который почти тридцать лет уходит под землю
Как выглядят «дома богов» в Венесуэле (фото)
Путин назначил врио губернатора Сахалинской области
Спорт
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео) Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при у женщин в канадском Ванкувере, превзойдя Алину Загитову
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Дети
Виктория Лопырева с трудом скрывает беременность Фигура 35-летней модели сильно изменилась
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь