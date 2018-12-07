Бывший глава РАО Федотов подозревается в хищении более 730 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

«В Москве пресечено мошенничество на сумму свыше 730 млн рублей. В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны бывшие генеральный директор, начальник департамента по распределению гонораров и заместитель генерального директора организации», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, добавил он.

«Сотрудниками правоохранительных органов проведено 32 обыска в жилищах и организациях, по результатам которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Допрошены более 20 человек», — рассказал представитель полиции.

По его словам, суд заключил под стражу бывшего руководителя общества, остальные были отправлены под домашний арест.