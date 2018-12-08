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08:36 (мск), источник: ТАСС

Россия в 2019 году привлечет почти на 20% иностранных рабочих меньше, чем в 2018 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился снизить число иностранцев, которых можно будет принять на работу в РФ в 2019 году, почти на 20% по сравнению с 2018 годом — до 144,58 тыс. человек. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте правительства.

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«Определить на 2019 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в количестве 144583 человек», — говорится в постановлении. В этом же размере определена квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан.

Согласно пояснительной записке к документу, потребность в привлечении иностранной рабочей силы в 2019 году в России составляет 81% от потребности, определенной на 2018 год, когда она составляла 178,45 тыс. человек.

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Отмечается, что 95,1% потребности, определенной на 2019 год, составляют квалифицированные иностранные работники, а принятое решение «позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников, будет способствовать реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе таких, как строительство космодрома Восточный и газопровода «Сила Сибири».

В частности, 52 тыс. человек планируется задействовать на горных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, 16 тыс. квалифицированных работников будут заняты в области металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, еще 20,5 тыс. разрешений выделено для работы на крупных и мелких промышленных предприятиях.

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