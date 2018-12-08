В Росрыболовстве сообщили о двукратном снижении цен на красную икру
ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/ — Это связано с рекордным уловом лососёвых, отметил глава ведомства Илья Шестаков.
ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/ — Это связано с рекордным уловом лососёвых, отметил глава ведомства Илья Шестаков.
Цены на красную икру в России к концу 2018 года снизились в два раза
Ранее в этом году по итогам лососевой путины Шестаков заявил, что ведомство ожидает падения цен на красную икру в связи со значительным объемом вылова рыбы в России.
Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем [красной рыбы] — 675 тыс. т.
Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря усилиям по рыбоохране, что приводит к хорошей заполняемости нерестилищ. Также свой вклад вносят усилия по регулированию лова, запрету дрифтерных сетей
Росрыболовство ранее также сообщало о росте экспорта красной икры из Приморского края в Китай, Японию и Южную Корею в 2018 году на 43% от объемов прошлого года.
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