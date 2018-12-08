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10:21 (мск), источник: ТАСС

В Росрыболовстве сообщили о двукратном снижении цен на красную икру

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/ — Это связано с рекордным уловом лососёвых, отметил глава ведомства Илья Шестаков.

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Источник: Reuters

Цены на красную икру в России к концу 2018 года снизились в два раза из-за обильного улова лосося на Дальнем Востоке, сообщил журналистам в субботу во Владивостоке глава Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков.

Ранее в этом году по итогам лососевой путины Шестаков заявил, что ведомство ожидает падения цен на красную икру в связи со значительным объемом вылова рыбы в России.

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Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем [красной рыбы] — 675 тыс. т.
Илья Шестаков
глава Росрыболовства

Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря усилиям по рыбоохране, что приводит к хорошей заполняемости нерестилищ. Также свой вклад вносят усилия по регулированию лова, запрету дрифтерных сетей и т. д.

Росрыболовство ранее также сообщало о росте экспорта красной икры из Приморского края в Китай, Японию и Южную Корею в 2018 году на 43% от объемов прошлого года.

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