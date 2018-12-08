Алексей Кудрин: уход от изоляции повысит уровень счастья в России

«Каждый шаг вперед, создание новых отношений и связей с другими странами — это, в общем-то, повышение индекса счастья для нашей страны», — сказал Кудрин.
Чиновник также предложил считать уровень счастья одним из показателей экономики наряду с ВВП. Кудрин уверен, что уровень счастья надо «обсуждать, измерять». Он добавил, что «развитие в обществе, которое уважаемо миром, становится тоже важным моментом».
Уровень счастья населения разных стран рассчитывают несколько организаций. Они берут в расчет такие показатели как ожидаемая продолжительность жизни, личная свобода, доверие и другие. Авторы этих рейтингов считают, что такая методология более точно отражает реальное состояние общества, чем привычные экономические показатели. .
В последнем Всемирном докладе о счастье ООН, опубликованном весной, Россия занимает 59-е место из 156.