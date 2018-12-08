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15:33 (мск), источник: RTVi

Алексей Кудрин: уход от изоляции повысит уровень счастья в России

Каждый шаг от изоляции на встречу установлению новых отношений с другими странами будет повышать уровень счастья в российском обществе. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Общероссийском гражданском форуме.

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Источник: Reuters

«Каждый шаг вперед, создание новых отношений и связей с другими странами — это, в общем-то, повышение индекса счастья для нашей страны», — сказал Кудрин.

При этом, отметил глава Счетной палаты, движение к изоляции приведет к стагнации и отставанию от всего мира.
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Чиновник также предложил считать уровень счастья одним из показателей экономики наряду с ВВП. Кудрин уверен, что уровень счастья надо «обсуждать, измерять». Он добавил, что «развитие в обществе, которое уважаемо миром, становится тоже важным моментом».

Уровень счастья населения разных стран рассчитывают несколько организаций. Они берут в расчет такие показатели как ожидаемая продолжительность жизни, личная свобода, доверие и другие. Авторы этих рейтингов считают, что такая методология более точно отражает реальное состояние общества, чем привычные экономические показатели. .

В последнем Всемирном докладе о счастье ООН, опубликованном весной, Россия занимает 59-е место из 156.

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