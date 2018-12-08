Алексей Кудрин: уход от изоляции повысит уровень счастья в России

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«Каждый шаг вперед, создание новых отношений и связей с другими странами — это, в общем-то, повышение индекса счастья для нашей страны», — сказал Кудрин.

При этом, отметил глава Счетной палаты , движение к изоляции приведет к стагнации и отставанию от всего мира.

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Чиновник также предложил считать уровень счастья одним из показателей экономики наряду с ВВП. Кудрин уверен, что уровень счастья надо «обсуждать, измерять». Он добавил, что «развитие в обществе, которое уважаемо миром, становится тоже важным моментом».

Уровень счастья населения разных стран рассчитывают несколько организаций. Они берут в расчет такие показатели как ожидаемая продолжительность жизни, личная свобода, доверие и другие. Авторы этих рейтингов считают, что такая методология более точно отражает реальное состояние общества, чем привычные экономические показатели. .