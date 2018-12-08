Кудрин перечислил риски для российской экономики
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — По его словам, в частности, это нефтяные цены, санкции, уменьшение числа трудоспособных граждан и отсутствие структурных реформ.
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — По его словам, в частности, это нефтяные цены, санкции, уменьшение числа трудоспособных граждан и отсутствие структурных реформ.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в краткосрочной перспективе рисками для российской экономики являются нефтяные цены, санкции, а также уменьшение числа трудоспособных граждан.
«Если говорить о вызовах более краткосрочных, это, конечно же, цена на нефть, это санкции, снижение численности трудоспособного населения — у нас остается проблема недостатка трудовых ресурсов для экономического роста», — сказал он журналистам в кулуарах Общероссийского гражданского форума в субботу.
Кроме того, среди рисков Кудрин назвал ограничение доступа к технологиям и международным финансовым ресурсам. Вместе с тем, по его словам, эти два риска являются «скорее ситуационными».
Еще одним риском, по мнению председателя Счетной палаты, являются низкие темпы роста реальных доходов населения, которые «ограничат потребительский спрос и развитие бизнеса».
По словам Кудрина, в следующем году рост реальных доходов граждан снизится больше, чем это прогнозируется официально — не 1,3%, а 1% роста.
Среди долгосрочных рисков глава Счетной палаты назвал отсутствие необходимых структурных реформ, в первую очередь реформы госуправления.
В то же время, отметил он, в настоящее время уже запущены две
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