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15:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэкономики: инфляция в 2018 году будет ближе к 4%

Инфляция в России по итогам 2018 года превысить официальный прогноз Минэкономики и составит 3,9−4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

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Источник: AP 2018

«Наш прогноз — 3,4%, понятно, что (инфляция) не укладывается. Но вот то, что это будет цифра порядка 3,9−4% на конец года — это то, что мы видим сейчас», — сказал господин Орешки на съезде «Единой России» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее господин Орешкин предупреждал, что к концу года инфляция выйдет за пределы прогноза ведомства. Он связывал это с более слабым, чем было заложено в прогнозе, курсом рубля.

По прогнозу ЦБ, инфляции в 2018 год составит 3,8−4,2%. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев при подведении экономических итогов в стране говорил о 3,5%.

О прогноз Минэкономики до 2036 года читайте в публикации «Ъ» «Забег на изнурение».

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