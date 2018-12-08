Минэкономики: инфляция в 2018 году будет ближе к 4%
Инфляция в России по итогам 2018 года превысить официальный прогноз Минэкономики и составит 3,9−4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Инфляция в России по итогам 2018 года превысить официальный прогноз Минэкономики и составит 3,9−4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
«Наш прогноз — 3,4%, понятно, что (инфляция) не укладывается. Но вот то, что это будет цифра порядка 3,9−4% на конец года — это то, что мы видим сейчас», — сказал господин Орешки на съезде «Единой России» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее господин Орешкин предупреждал, что к концу года инфляция выйдет за пределы прогноза ведомства. Он связывал это с более слабым, чем было заложено в прогнозе, курсом рубля.
По прогнозу ЦБ, инфляции в 2018 год составит 3,8−4,2%.
О прогноз Минэкономики до 2036 года читайте в публикации «Ъ» «Забег на изнурение».
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