Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый поворот: Глава ВМС Украины обратился к России
В линейке Nissan появилась модель за 1 миллион евро
«Улыбайся и терпи»: что не так с похудением от Елены Малышевой
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Сашу Савельеву поздравляют с беременностью
Влад Топалов забрал Регину Тодоренко из роддома
Хаски трижды спасла хозяйку от рака
8 звезд со странными и противными привычками
Миллионер Керимов избил свою молодую подругу - СМИ
В Белоруссии казнили двух риелторов - причины
В Кремле отреагировали на арест Пономарева
В Москве введен план «Перехват»
Предполагаемая дочь Путина впервые дала интервью
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
18Погромы в Париже
21:02 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил о создании новой чартерной авиакомпании в России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Менеджмент подмосковного аэропорта «Жуковский» участвует в создании новой чартерной авиакомпании WeGo Air, сообщил РИА Новости источник, знакомый с бизнес-планом проекта.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На первом этапе у авиакомпании будет четыре самолета Airbus A321.

По словам собеседника агентства, первый рейс запланирован на апрель следующего года.
Источник отметил, что сертификат эксплуатанта был приобретен у другой авиакомпании, однако не уточнил деталей.

Читайте также
Пилоты рассказали, о чем они никогда не говорят пассажирам

В компании «Рампорт Аэро» добавили, что принимали участие в работе по созданию авиаперевозчика.

Как следует из данных на сайте WeGo Air, базироваться перевозчик будет в «Жуковском». Центральный офис компании будет располагаться в Москве, техническая поддержка будет осуществляться в «Жуковском» и в Латвии. Среди потенциальных направлений указаны популярные курорты России, Европы и Туниса.

Акционеры управляющей компании аэропорта — представители менеджмента «Жуковского» — ООО «Юнайтед Эйрпортс Менеджмент» (52,5% минус одна акция), председатель совета директоров аэропорта Борис Алешин (22,5% акций), госкорпорация «Ростех» (25% плюс одна акция). Генеральным директором «Жуковского» является Томас Вайшвила, заместителем гендиректора — Евгений Солодилин.

В 2018 году воздушная гавань планирует обслужить 1,2 миллиона пассажиров — это в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Прогноз пассажиропотока в 2019 году — 2 миллиона человек.

 Американский эсминец не смог уйти от 'Адмирала Трибуца'
'Снова просится в плен'. Почему украинский адмирал готов 'сдаться' РФ
Франция расследует якобы причастность России к акциям протеста
Сотни российских туристов не могут вылететь из Китая
Как выглядит новогодняя столица России (фото)
Фотограф из Нью-Йорка показал, как живут в Монголии
Задержанным в России украинцам предоставят стипендии
В Париже призвали США не вмешиваться во внутренние дела Франции
«Зенит» потерпел второе поражение подряд в РПЛ
Спорт
«Зенит» проиграл без Дзюбы. Сорокин был близок к хет-трику Команда Сергея Семака перед зимним перерывом растеряла почти всё своё преимущество в чемпионате
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Дети
Сашу Савельеву поздравляют с беременностью Пользователи сети заподозрили певицу в интересном положении (фото)
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь