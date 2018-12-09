Источник сообщил о создании новой чартерной авиакомпании в России
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Менеджмент подмосковного аэропорта «Жуковский» участвует в создании новой чартерной авиакомпании WeGo Air, сообщил РИА Новости источник, знакомый с
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Менеджмент подмосковного аэропорта «Жуковский» участвует в создании новой чартерной авиакомпании WeGo Air, сообщил РИА Новости источник, знакомый с
На первом этапе у авиакомпании будет четыре самолета Airbus A321.
По словам собеседника агентства, первый рейс запланирован на апрель следующего года.
Источник отметил, что сертификат эксплуатанта был приобретен у другой авиакомпании, однако не уточнил деталей.
В компании «Рампорт Аэро» добавили, что принимали участие в работе по созданию авиаперевозчика.
Как следует из данных на сайте WeGo Air, базироваться перевозчик будет в «Жуковском». Центральный офис компании будет располагаться в Москве, техническая поддержка будет осуществляться в «Жуковском» и в Латвии. Среди потенциальных направлений указаны популярные курорты России, Европы и Туниса.
Акционеры управляющей компании аэропорта — представители менеджмента «Жуковского» — ООО «Юнайтед Эйрпортс Менеджмент» (52,5% минус одна акция), председатель совета директоров аэропорта Борис Алешин (22,5% акций), госкорпорация «Ростех» (25% плюс одна акция). Генеральным директором «Жуковского» является Томас Вайшвила, заместителем гендиректора — Евгений Солодилин.
В 2018 году воздушная гавань планирует обслужить 1,2 миллиона пассажиров — это в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Прогноз пассажиропотока в 2019 году — 2 миллиона человек.