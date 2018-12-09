Источник сообщил о создании новой чартерной авиакомпании в России

Источник: РИА "Новости"

На первом этапе у авиакомпании будет четыре самолета Airbus A321.

По словам собеседника агентства, первый рейс запланирован на апрель следующего года.

Источник отметил, что сертификат эксплуатанта был приобретен у другой авиакомпании, однако не уточнил деталей.

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В компании «Рампорт Аэро» добавили, что принимали участие в работе по созданию авиаперевозчика.

Как следует из данных на сайте WeGo Air, базироваться перевозчик будет в «Жуковском». Центральный офис компании будет располагаться в Москве, техническая поддержка будет осуществляться в «Жуковском» и в Латвии. Среди потенциальных направлений указаны популярные курорты России, Европы и Туниса.

Акционеры управляющей компании аэропорта — представители менеджмента «Жуковского» — ООО «Юнайтед Эйрпортс Менеджмент» (52,5% минус одна акция), председатель совета директоров аэропорта Борис Алешин (22,5% акций), госкорпорация «Ростех» (25% плюс одна акция). Генеральным директором «Жуковского» является Томас Вайшвила, заместителем гендиректора — Евгений Солодилин.