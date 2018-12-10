Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пафос похода эсминца США к берегам России свела на нет катастрофа
Крутые автомобили, которыми можно владеть 1 минуту
Мужчина случайно выкашлял половину бронхов
Неудобная правда о растворимом кофе: можно ли его пить и какой
Скандинавская квартира с продуманным хранением (фото)
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США
Ксению Бородину осудили в сети за поведение младшей дочери
10-летний жонглер попал в Книгу рекордов России
Хаски трижды спасла хозяйку от рака
8 звезд со странными и противными привычками
«Ривер Плейт» в четвертый раз выиграл Кубок Либертадорес
ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» и одержал 18-ю победу подряд в КХЛ
«Уронила телефон в воду и погибла»: скончалась чемпионка РФ
Убивший в РФ 60 женщин получил 2й пожизненный срок
Не потянул: Порнозвезда Беркова ушла от актера Стоянова - причины
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
8Конфликт в Керченском проливе
11:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ЦБ заглянет в нероссийские кошельки

Платежам уточняют регулирование.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Госдуму внесены два значимых для платежного рынка законопроекта — о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем и о работе банковских платежных агентов и платежных приложений в мобильных телефонах. Оба документа направленны на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяют полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли.

В Госдуму внесены проекты поправок к закону «О национальной платежной системе». Один (№ 603170−7) фактически запрещает иностранным операторам проводить электронные платежи россиян без оператора платежной системы, зарегистрированного в реестре ЦБ, и предписывает уведомлять регулятора о начале работы в качестве оператора электронных кошельков. В пояснительной записке указывается, что речь идет об изменении схемы работы в России Alipay, WeChat и т. п. Кроме того, законопроектом планируется ввести ограничения для работы в России иностранных платежных систем. Для продолжения работы придется открыть юрлицо в РФ, изменить свои правила в соответствии с российским законодательством и войти в реестр ЦБ. Как следует из пояснительной записки, речь идет о MoneyGram, Intel Express и т. д.

Второй проект поправок к тому же закону направлен на регулирование использования банками мобильных платежных приложений. Он был разработан при активном участии ЦБ. Сейчас банки не обязаны уведомлять ЦБ о начале использования Apple Pay, Samsung Pay, MirPay. Проект же вводит такую обязанность и запрет для банков давать доступ поставщикам платежных приложений к аналогам собственноручной подписи, кодам, паролям и иным сведениям, используемым для удостоверения права клиента распоряжаться денежными средствами. Кроме того, возможность использования приложения должна быть указана в договоре с клиентом с указанием всех рисков и ограничений.

Еще один важный момент документа касается платежных агрегаторов, которые на основании договоров с банками обеспечивают обработку информации по операциям с платежными картами, электронными кошельками в пользу торгово-сервисных предприятий. Таких агрегаторов в стране около 40 тыс., отмечается в пояснительной записке, их приравняют к банковским платежным агентам (БПА), за чьей деятельностью будут присматривать ФНС и ЦБ. Расчеты с гражданами такие агенты будут проводить через специальный счет. «В случае банкротства БПА средства со специального счета в конкурсную массу не включаются, арест на них также не может быть наложен, — отметила предправления НП НПС Алма Обаева.— Это крайне важная норма, так как сейчас при банкротстве такого агента средства граждан никак не защищены».

Сейчас иностранные платежные системы — нерегулируемая вообще часть российского финансового рынка.
Анатолий Аксаков
глава комитета Госдумы по финансовому рынку, 6 декабря

Банки, как и сейчас, продолжат работать с иностранными платежными системами на основании договоров. Информация о таких иностранных платежных системах будет в реестре Банка России, порядок предоставления и состав информации для включения в реестр будут детализированы на уровне нормативных актов регулятора. Что касается операций с электронными кошельками, то российские кошельки продолжат свое развитие. Так, законопроект предусматривает разрешить перевод средств между кошельками юрлиц и ИП. Возможность совершать платежи у иностранных граждан также сохранится. Как и сейчас, они смогут заплатить за товары и услуги в России имеющимися у них платежными инструментами через российские банки-эквайеры.

Новость
Российские мошенники научились воровать деньги с карт без подтверждающего кода из СМС

Как пояснил «Ъ» глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, цель изменений — установление контроля и в то же время защита интересов граждан. По словам директора НПА Марии Михайловой, данные новации позволят гражданам в том числе обращаться в случае проблем в ЦБ, Роспотребнадзор и т. д. Однако захотят ли иностранные игроки, которых затрагивает новое регулирование, играть по предложенным правилам — большой вопрос, добавляет эксперт. В Alipay «Ъ» сообщили, что изучают поправки к законодательству, в Samsung Electronics отказались от комментариев, в Apple, Google и WeChat на запросы «Ъ» не ответили.

Оба документа планируют ввести в действие с момента опубликования. При этом банкам дается полгода на информирование ЦБ о заключенных с иностранными поставщиками платежных услуг договорах и 270 дней на прекращение трансграничных переводов денежных средств физических лиц в рамках иностранных платежных систем и информация об операторах которых не включена реестр ЦБ. Иностранцам же дается 180 дней на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Также полгода дается банкам на информирование регулятора о поставщиках платежных приложений.

Вероника Горячева, Дмитрий Шестоперов

 Россия и США нашли выход из кризиса
Экономисты ЦБ признались в мошенничестве
Российским регионам определили специализации на ближайшие 7 лет
Найдено тело пропавшей в кругосветке дочери миллионера
Канувшие в бездну: какие исчезновения кораблей самые загадочные
Обездровленная деревня: как российские села выживают зимой
Американцы обвинили Россию во лжи про комплекс «Пересвет»
В Иркутске экс-милиционер осужден за 60 убийств
Врачам и учителям запретят принимать любые подарки, кроме цветов
Спорт
Топор уже не нужен. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону Сборная России — вполне конкурентоспособная команда, а работать над ошибками предстоит решительно всем лидерам
Hi-Tech
Официально! Первый «дырявый» смартфон (фото) А еще у него основная камера на 48 мегапикселей.
Авто
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит «Сингапурские авиалинии» представили уникальный метод лечения авиафобии — самый протяженный в мире пассажирский рейс
Кино
От Михалковой до Снигирь: актрисы сериалов в неожиданных ролях Не всякая актриса не задумываясь согласится сыграть изворотливую сутенершу, дворничиху-гастарбайтершу или кровопийцу Салтычиху. А вот героини нашей подборки решились — и не прогадали!
Недвижимость
Куда россияне уедут на Новый год?
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Дети
Татьяна Навка стала крестной мамой Фигуристка поделилась радостной новостью с подписчиками.
Леди
6 идей для маникюра на Новый год Давай определимся с тем, какой маникюр ты выберешь к Новому году. Мы нашли интересные варианты с оленями, звездочками и даже пирсингом.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь