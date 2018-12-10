ЦБ заглянет в нероссийские кошельки

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В Госдуму внесены два значимых для платежного рынка законопроекта — о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем и о работе банковских платежных агентов и платежных приложений в мобильных телефонах. Оба документа направленны на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяют полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли.

В Госдуму внесены проекты поправок к закону «О национальной платежной системе». Один (№ 603170−7) фактически запрещает иностранным операторам проводить электронные платежи россиян без оператора платежной системы, зарегистрированного в реестре ЦБ, и предписывает уведомлять регулятора о начале работы в качестве оператора электронных кошельков. В пояснительной записке указывается, что речь идет об изменении схемы работы в России Alipay, WeChat и т. п. Кроме того, законопроектом планируется ввести ограничения для работы в России иностранных платежных систем. Для продолжения работы придется открыть юрлицо в РФ, изменить свои правила в соответствии с российским законодательством и войти в реестр ЦБ. Как следует из пояснительной записки, речь идет о MoneyGram, Intel Express и т. д.



Второй проект поправок к тому же закону направлен на регулирование использования банками мобильных платежных приложений. Он был разработан при активном участии ЦБ. Сейчас банки не обязаны уведомлять ЦБ о начале использования Apple Pay, Samsung Pay, MirPay. Проект же вводит такую обязанность и запрет для банков давать доступ поставщикам платежных приложений к аналогам собственноручной подписи, кодам, паролям и иным сведениям, используемым для удостоверения права клиента распоряжаться денежными средствами. Кроме того, возможность использования приложения должна быть указана в договоре с клиентом с указанием всех рисков и ограничений.



Еще один важный момент документа касается платежных агрегаторов, которые на основании договоров с банками обеспечивают обработку информации по операциям с платежными картами, электронными кошельками в пользу торгово-сервисных предприятий. Таких агрегаторов в стране около 40 тыс., отмечается в пояснительной записке, их приравняют к банковским платежным агентам (БПА), за чьей деятельностью будут присматривать ФНС и ЦБ. Расчеты с гражданами такие агенты будут проводить через специальный счет. «В случае банкротства БПА средства со специального счета в конкурсную массу не включаются, арест на них также не может быть наложен, — отметила предправления НП НПС Алма Обаева.— Это крайне важная норма, так как сейчас при банкротстве такого агента средства граждан никак не защищены».

Сейчас иностранные платежные системы — нерегулируемая вообще часть российского финансового рынка. Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку, 6 декабря

Банки, как и сейчас, продолжат работать с иностранными платежными системами на основании договоров. Информация о таких иностранных платежных системах будет в реестре Банка России, порядок предоставления и состав информации для включения в реестр будут детализированы на уровне нормативных актов регулятора. Что касается операций с электронными кошельками, то российские кошельки продолжат свое развитие. Так, законопроект предусматривает разрешить перевод средств между кошельками юрлиц и ИП. Возможность совершать платежи у иностранных граждан также сохранится. Как и сейчас, они смогут заплатить за товары и услуги в России имеющимися у них платежными инструментами через российские банки-эквайеры.

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