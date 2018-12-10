ЦБ заглянет в нероссийские кошельки
Платежам уточняют регулирование.
Платежам уточняют регулирование.
В Госдуму внесены два значимых для платежного рынка законопроекта — о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем и о работе банковских платежных агентов и платежных приложений в мобильных телефонах. Оба документа направленны на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяют полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли.
В Госдуму внесены проекты поправок к закону «О национальной платежной системе». Один (№ 603170−7) фактически запрещает иностранным операторам проводить электронные платежи россиян без оператора платежной системы, зарегистрированного в реестре ЦБ, и предписывает уведомлять регулятора о начале работы в качестве оператора электронных кошельков. В пояснительной записке указывается, что речь идет об изменении схемы работы в России Alipay, WeChat
Второй проект поправок к тому же закону направлен на регулирование использования банками мобильных платежных приложений. Он был разработан при активном участии ЦБ. Сейчас банки не обязаны уведомлять ЦБ о начале использования Apple Pay, Samsung Pay, MirPay. Проект же вводит такую обязанность и запрет для банков давать доступ поставщикам платежных приложений к аналогам собственноручной подписи, кодам, паролям и иным сведениям, используемым для удостоверения права клиента распоряжаться денежными средствами. Кроме того, возможность использования приложения должна быть указана в договоре с клиентом с указанием всех рисков и ограничений.
Еще один важный момент документа касается платежных агрегаторов, которые на основании договоров с банками обеспечивают обработку информации по операциям с платежными картами, электронными кошельками в пользу
Сейчас иностранные платежные системы — нерегулируемая вообще часть российского финансового рынка.
Банки, как и сейчас, продолжат работать с иностранными платежными системами на основании договоров. Информация о таких иностранных платежных системах будет в реестре Банка России, порядок предоставления и состав информации для включения в реестр будут детализированы на уровне нормативных актов регулятора. Что касается операций с электронными кошельками, то российские кошельки продолжат свое развитие. Так, законопроект предусматривает разрешить перевод средств между кошельками юрлиц и ИП. Возможность совершать платежи у иностранных граждан также сохранится. Как и сейчас, они смогут заплатить за товары и услуги в России имеющимися у них платежными инструментами через российские
Как пояснил «Ъ» глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, цель изменений — установление контроля и в то же время защита интересов граждан. По словам директора НПА Марии Михайловой, данные новации позволят гражданам в том числе обращаться в случае проблем в ЦБ, Роспотребнадзор
Оба документа планируют ввести в действие с момента опубликования. При этом банкам дается полгода на информирование ЦБ о заключенных с иностранными поставщиками платежных услуг договорах и 270 дней на прекращение трансграничных переводов денежных средств физических лиц в рамках иностранных платежных систем и информация об операторах которых не включена реестр ЦБ. Иностранцам же дается 180 дней на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Также полгода дается банкам на информирование регулятора о поставщиках платежных приложений.
Вероника Горячева, Дмитрий Шестоперов