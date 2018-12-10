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00:40 (мск), источник: ТАСС

Глава МВФ уверена, что протесты «желтых жилетов» скажутся на французской экономике

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обеспокоена акциями протеста движения «желтых жилетов» во Франции и уверена в том, что они будут иметь последствия для французский экономики.

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Источник: AFP 2018

Об этом она заявила в эфире передачи Face the Nation на телеканале CBS, транслировавшейся в воскресенье.

«Это очень печальные картины. Я — настоящая парижанка, и то, что происходит в Париже, — это очень грустно. Это будет иметь экономические последствия, я в этом не сомневаюсь. Я действительно надеюсь, что диалог будет восстановлен, люди могут выражать свои взгляды, к их недовольству можно прислушиваться, и с этим можно что-то сделать», — сказала она.

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В субботу во Франции прошла четвертая серия протестов движения «желтых жилетов». В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста в республике превысило 136 тыс. человек.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о том, что акции протеста «желтых жилетов» уже оборачиваются катастрофическими последствиями для французской экономики. Он сообщил, что в ходе предыдущих манифестаций ущерб ряду предприятий и торговых центров достиг 15−50% уровня их обычной в это время года выручки. По данным мэрии Парижа, убытки, которые понес город 1 декабря, составили €3−4 млн. Федерация автоперевозчиков Франции оценивает собственный ущерб от блокад дорог в €400 млн.

Согласно последним данным МВД Франции, в ходе субботних протестов полиция задержала почти 2 тыс. человек. Большинство из них были помещены под стражу за «заговор с целью совершения насилия» и «подстрекательство к совершению преступления».

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