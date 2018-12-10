Япония открыла шлюзы для мигрантов

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Парламент Японии на внеочередной сессии принял новое иммиграционное законодательство, которое в ближайшем будущем серьезно изменит жизнь островного государства. Были созданы две новые категории рабочих виз.

Первая предназначена для людей, занятых на низкоквалифицированных работах, и не позволяет перевозить в Японию семью, вторая — для более высококвалифицированных работников и предполагает разрешение на въезд в страну жены и детей специалиста.

Наибольшая потребность в кадрах с относительно невысокой квалификацией наблюдается в гостиничном бизнесе, медицине (санитарки, сиделки), сфере ухода за пожилыми людьми, строительстве (разнорабочие) и т. п. Закон открывает возможность найма иностранцев в 14 подобных отраслях.

Ранее в Японии действовало одно из самых жестких в мире иммиграционных законодательств: низкоквалифицированных мигрантов традиционно считали источником преступности и снижения заработной платы. Но с начала нынешнего десятилетия ситуация постепенно меняется. С 2012 года число работающих в стране иностранцев (в основном с высокой квалификацией) выросло с 680 тыс. до 1,28 млн человек (что все равно составляет лишь чуть более 1% населения). Теперь же в Японию предполагается впустить в течение пяти лет около 345 тыс. новых работников.

Парламентарии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) давно указывали на то, что альтернатив новому законодательству нет. Население Японии стремительно уменьшается и к 2065 году сократится с нынешних 127 млн до 88 млн.

Число рождений на одну женщину — 1,4, что куда ниже необходимого для воспроизводства уровня в 2,1 рождения. 28% японцев — пенсионеры старше 65 лет, и это один из наивысших показателей в мире.

Население при этом относится к иммигрантам традиционно настороженно: по июньскому опросу Pew Research, лишь 23% граждан страны сочли нужным увеличить их число, 17% выступили резко против. Ноябрьский опрос газеты Yomiuri Shimbun показал, что 48% выступает за расширение числа иностранных рабочих, 42% — против этой меры.

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Закон оказался достаточно размытым и нуждается в принятии дополнительных пояснений и подзаконных актов, которые должны выйти из-под пера министерства юстиции Японии до конца года. Главное, что удалось закрепить законодателям, — обязательство платить иностранным работникам зарплату не меньшую, чем их японским коллегам (это должно предотвратить снижение зарплат). Ничего пока не сказано в нем о защите прав иностранных рабочих и устройстве их быта, что особенно волнует японскую оппозицию.

Представители Демократической партии, пытавшиеся до последнего заблокировать принятие закона, указывали на то, что новый закон «не обеспечивает мигрантам права на человеческое обращение». Они указывали на негативный опыт «программы профессиональной подготовки стажеров технических специальностей», по которой в Японии в последние годы побывало до 250 тыс. человек. Как следует из отчета Министерства юстиции страны, 69 иностранцев, прибывших в Японию по этой программе, погибли в период с 2015 по конец 2017 года.

Член Демократической партии Ёсифу Арита заявил собравшимся, что программа фактически была завуалированной заменой завоза дешевой и бесправной рабочей силы: иностранцев почти ничему не учили, эксплуатировали сверх нормативов, платили мало денег и не заботились об их правах. «Без серьезной системы противовесов я уверен, что новый закон точно так же приведет к серьезным нарушениям прав человека», — подытожил он.

Декан факультета востоковедения МГИМО МИД РФ, японист Дмитрий Стрельцов полагает, что вряд ли в новом законодательстве права работников будут защищены лучше, чем в законе о «технических стажерах».

«Это не секрет, что японцы одновременно испытывают острую потребность в дешевой рабочей силе из-за рубежа и очень настороженно относятся к перспективам приезда большого числа иностранцев, — сообщил он в беседе с “Ъ”.— Система “технических стажеров” появилась именно из-за желания скрыть от населения факт приезда большого числа иностранных рабочих. Так как настроение и отношение к ним публики не поменялось, то и радикального улучшения их статуса ждать вряд ли приходится».

Касательно возможного приезда в Японию работников из России эксперт заметил, что это маловероятно. Во многих странах Юго-Восточной Азии заработная плата куда меньше, чем та, которую могли бы ожидать россияне, поэтому рабочих, скорее всего, будут завозить оттуда.