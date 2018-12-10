Япония открыла шлюзы для мигрантов
Парламент Японии в субботу принял закон, открывающий доступ в страну низкоквалифицированным
Парламент Японии в субботу принял закон, открывающий доступ в страну низкоквалифицированным
Парламент Японии на внеочередной сессии принял новое иммиграционное законодательство, которое в ближайшем будущем серьезно изменит жизнь островного государства. Были созданы две новые категории рабочих виз.
Наибольшая потребность в кадрах с относительно невысокой квалификацией наблюдается в гостиничном бизнесе, медицине (санитарки, сиделки), сфере ухода за пожилыми людьми, строительстве (разнорабочие)
Ранее в Японии действовало одно из самых жестких в мире иммиграционных законодательств: низкоквалифицированных мигрантов традиционно считали источником преступности и снижения заработной платы. Но с начала нынешнего десятилетия ситуация постепенно меняется. С 2012 года число работающих в стране иностранцев (в основном с высокой квалификацией) выросло с 680 тыс. до 1,28 млн человек (что все равно составляет лишь чуть более 1% населения). Теперь же в Японию предполагается впустить в течение пяти лет около 345 тыс. новых работников.
Парламентарии от правящей
Население при этом относится к иммигрантам традиционно настороженно: по июньскому опросу Pew Research, лишь 23% граждан страны сочли нужным увеличить их число, 17% выступили резко против. Ноябрьский опрос газеты Yomiuri Shimbun показал, что 48% выступает за расширение числа иностранных рабочих, 42% — против этой меры.
Закон оказался достаточно размытым и нуждается в принятии дополнительных пояснений и подзаконных актов, которые должны выйти
Представители Демократической партии, пытавшиеся до последнего заблокировать принятие закона, указывали на то, что новый закон «не обеспечивает мигрантам права на человеческое обращение». Они указывали на негативный опыт «программы профессиональной подготовки стажеров технических специальностей», по которой в Японии в последние годы побывало до 250 тыс. человек. Как следует из отчета Министерства юстиции страны, 69 иностранцев, прибывших в Японию по этой программе, погибли в период с 2015 по конец 2017 года.
Член Демократической партии Ёсифу Арита заявил собравшимся, что программа фактически была завуалированной заменой завоза дешевой и бесправной рабочей силы: иностранцев почти ничему не учили, эксплуатировали сверх нормативов, платили мало денег и не заботились об их правах. «Без серьезной системы противовесов я уверен, что новый закон точно так же приведет к серьезным нарушениям прав человека», — подытожил он.
«Это не секрет, что японцы одновременно испытывают острую потребность в дешевой рабочей силе
Касательно возможного приезда в Японию работников из России эксперт заметил, что это маловероятно. Во многих странах
Михаил Коростиков