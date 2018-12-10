ФСБ назвала назначение единого поставщика продуктов для Росгвардии «коррупционноемким»

Источник: РИА "Новости"

Уже после начала проверки, в ноябре, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о наличии признаков правонарушения при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом по обращению Федеральной службы безопасности (ФСБ). Издание ссылается также на копию письма начальника отдела управления ФСБ по Росгвардии полковника В. А. Вертея на имя замруководителя ФАС Даниила Фесюка.

Вертей сообщил в ФАС о завышении контрактных цен при поставках Росгвардии еще 8 мая 2018 г. и предложил провести совместную проверку закупок.

Из текста обращения следует, что единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

Также Вертей пришел к выводу о том, что «наделение статусом единственного поставщика хозяйствующих субъектов, действующих на рынках с развитой конкурентной средой, не обладающих необходимым опытом и производственными мощностями, является нецелесообразным, экономически невыгодным, коррупционноемким».

Постановление правительства о назначении единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии «Дружбы народов» вышло в декабре 2017 г. По данным ФСБ, с 2017 г. до начала 2018 г. сосиски и сардельки Росгвардии поставлял мясокомбинат «Гатчинский». по 215,9 руб. и 197,73 руб. за килограмм соответственно. После назначения единым поставщиком «Дружба народов» заключила с Московским центром материально-технического обеспечения Росгвардии договор на поставку продовольствия на сумму почти 446 млн руб., сообщил Вертей. Контракт предусматривал, в частности, поставку 20 т сосисок и 20 т сарделек. Для его реализации «Дружба народов» заключила контракт на закупку с Мелеузовским мясокомбинатом, который, закупал продукцию у прежнего поставщика — «Гатчинского».

Однако Мелеузовский мясокомбинат поставлял «Дружбе народов» сосиски по цене уже в 260 руб. за килограмм, а сардельки — по 270 руб. Единый же поставщик продавал эти сосиски Росгвардии по 350 руб. за килограмм, отмечается в обращении ФСБ.

Только по закупке сарделек и сосисок в рамках этого контракта цена была «необоснованно завышена» на сумму 3,4 млн руб., утверждает Вертей.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с материалами проверки ФАС, общий объем контрактов, заключенных с единым поставщиком, составляет 8 млрд руб. Сумма оплаченных госконтрактов Росгвардии с «Дружбой народов» составляет 4,7 млрд руб., следует из базы данных «Контур. Фокус». Некоторые контракты остаются нереализованными. В связи с этим проверка Главной военной прокуратуры продлится как минимум до конца года.

Назначению единого поставщика предшествовала переписка с участием президента Владимира Путина и директора Росгвардии Виктора Золотова.

«В целях улучшения качества питания военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, обеспечения своевременной и бесперебойной поставки продовольствия прошу вас дать поручение правительству Российской Федерации об определении в соответствии с законодательством Российской Федерации единственным поставщиком (исполнителем) продовольствия и услуг по организации питания войск национальной гвардии Российской Федерации в 2017—2019 годах ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», — писал Золотов Путину 21 сентября 2017 г.

16 октября президент поручил премьеру Дмитрию Медведеву «определить в месячный срок единственного исполнителя осуществляемых Росгвардией в 2017—2018 гг. закупок продовольствия и услуг по организации питания для войск национальной гвардии».