СМИ: российским регионам определили специализации на ближайшие семь лет

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что разработку документа курировали два вице-премьера: в прошлом правительстве — Дмитрий Козак, в новом — Виталий Мутко. Все предыдущие решения Козака по этой теме и его видение стратегии учтены при ее доработке, отмечает его представитель. Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.

Стратегия, с помощью которой власти рассчитывают координировать федеральную и региональную экономическую политику, разделяет территории на разные типы: крупные города и городские агломерации, малые и средние города, сельские поселения, агропромышленные и минерально-сырьевые центры, пишет газета.

20 из них получили статус крупнейших городских агломераций (их вклад в совокупный ВВП превышает 1%) — например, Красноярск, Краснодар, Москва, города Московской области.

Еще 21 крупная агломерация обеспечит от 0,2 до 1% роста экономики (Норильск, Тамбов, Сочи и другие), а 31 город и муниципальное образование — менее 0,2% (Нальчик, Абакан, Курск и другие).

За каждым регионом закрепляется широкий перечень специализаций. Например, у Нижегородской области их 27 — от производства лекарств до автотранспорта и нефтепродуктов, у Тюменской — от лесозаготовки и добычи полезных ископаемых до производства резиновых изделий. Самые популярные — производство одежды, мебели, резиновых изделий. Специализации определялись исходя из конкурентных преимуществ регионов, численности и плотности населения, качества рабочей силы, географического положения, развития инфраструктуры и другого. Учитывались и пожелания регионов, отметил изданию федеральный чиновник.

Если регионы не прислушаются к рекомендациям, то могут не получить из федерального бюджета денег на поддержку неэффективных отраслей, сообщил газете федеральный чиновник.

Сейчас власти соседних регионов могут поддерживать создание и развитие предприятий в одной и той же подотрасли, хотя в одном из них условия для этого лучше. Это приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, констатирует другой чиновник. В этом году федеральный бюджет потратит на различные субсидии регионам 415 миллиардов рублей — более четверти трансфертов им. На площадке Минфина такие предложения о перераспределении субсидий серьезно не обсуждались, знает чиновник финансово-экономического блока.

Чтобы обеспечить связь между регионами, Минэкономразвития выделило макрорегионы — в последней версии стратегии их 12 (например, Центральный, Дальневосточный, Северо-Западный, Центрально-Черноземный).

Регионы смогут вместе поддерживать предприятия, которые нужны им, объясняет федеральный чиновник.