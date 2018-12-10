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12:57 (мск), источник: Российская газета

В РФ ограничат перевод денег через иностранные электронные сервисы

На перевод денег через их сервисы могут установить ограничения, если только компании не решат открыть в России представительство и согласовать новые правила работы с регулятором в лице Банка России.

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Источник: AP 2018

Это следует из поправок в закон «О национальной платежной системе», опубликованных в базе данных Госдумы. «Иностранный поставщик платежных услуг не вправе оказывать услуги по переводу денежных средств клиентам-резиндентам и предоставлять им электронные средства платежа», — говорится, в частности, в законопроекте. Аналогичный запрет будет действовать для оператора платежной системы.

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На территории России функционируют иностранные платежные системы MoneyGram, Intel Express и другие, зарубежные операторы которых заключают с российскими банками договоры о трансграничных переводах физлиц. По мнению авторов законопроекта, надо установить требования к работе платежных систем в России, чтобы были единые правила для всех, что снизит риски для российских банков и потребителей. Например, операторов должны внести в реестр ЦБ, он же будет следить за исполнением новых требований.

Сейчас в России из иностранных электронных кошельков только PayPal имеет собственную небанковскую кредитную организацию, которая владеет лицензией на банковские операции со средствами в рублях и валюте. Остальные платежные системы для оказания услуг заключают договоры с кредитными организациями в качестве иностранной компании, передает РБК. AliPay и WeChat занимаются переводами платежей китайских туристов и студентов в России.

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