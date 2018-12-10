Минкомсвязь утвердила график отключения аналогового телевещания

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«С января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение», — говорится в сообщении.

Информационное сообщение на экране телевизора будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.

Отметим, что до конца 2018 года все граждане нашей страны будут иметь возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве. Таким образом, решена проблема неравного доступа городских и сельских жителей к средствам массовой информации. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Согласно графику, отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, 11 февраля 2019 года пройдет в семи регионах: Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях, а также в Чечне. 15 апреля аналог отключат в 20 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, а 3 июня — в остальных российских регионах.

О переходе на цифровое ТВ

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009−2018 годы». Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, следует купить приставки DVB T2, кроме того, проверить телеприемники более позднего года выпуска на поддержку этого стандарта. С запуском сети цифрового вещания россияне абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

По данным Минкомсвязи, сеть цифрового эфирного телевизионного вещания включает в себя более 5 тыс. пунктов. Из них три четверти — объекты нового строительства. Охват составляет не менее 98,4% населения России.