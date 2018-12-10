ЦБ выпустил памятную монету к 25-летию принятия Конституции России

На лицевой стороне монеты имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монеты рифленая. Также на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, вдоль канта — надпись «Российская Федерация».

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение раскрытой книги, на левой странице которой изображен герб России, на правой — надпись «Конституция Российской Федерации». Под книгой расположено изображение верхней части колонны с капителью ионического ордера. Вдоль канта по окружности имеется надпись — «25-летие принятия Конституции Российской Федерации».