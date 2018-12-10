Эстония оказалась эффективнее России
Россия заняла 19 место в рейтинге эффективности государственных расходов, составленном Высшей школой экономики (ВШЭ). Лидером списка оказалась Эстония.
Россия заняла 19 место в рейтинге эффективности государственных расходов, составленном Высшей школой экономики (ВШЭ). Лидером списка оказалась Эстония.
Авторы рассматривали страны, сопоставимые по уровню развития с Россией. Всего в рейтинге их оказалось 25: это 14 государств Евросоюза, восемь развивающихся стран и две республики бывшего СССР, помимо России и входящей в ЕС Эстонии (Азербайджан и Казахстан). Размер их ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составил от пяти до 31 тысячи долларов.
Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр и Словения. Россия поделила 19−20 места со Словакией. Ниже оказались Бразилия, Азербайджан, Мексика, Болгария и Индия.
Отдельно авторы составили рейтинг макроэкономической результативности бюджетов. В нем Россия заняла 22 место, опередив Хорватию, Бразилию и Грецию. В этом списке учитывались инфляция, темпы роста экономики и безработица. Первые места заняли Индонезия, Таиланд и Индия.
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