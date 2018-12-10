В «панамском досье» оказалось более 4 тысяч компаний россиян

Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Информация передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Об этом сообщил начальник управления службы по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, передает РБК.