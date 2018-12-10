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15:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В «панамском досье» оказалось более 4 тысяч компаний россиян

Росфинмониторинг обнаружил 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам при проверке «панамского досье».

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Источник: Reuters

Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Информация передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Об этом сообщил начальник управления службы по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, передает РБК.

Новость
На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку

Граждане США контролируют 3 066 компаний, граждане Украины — 470. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди россиян и американцев — Британские Виргинские острова (более 50% юрлиц), Панама и Багамы.

О «панамском досье» (11,5 млн документов) стало известно в результате утечки из офшорного регистратора Mossack Fonseca. Документы оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Среди россиян владельцами офшоров оказались семьи 12 российских высокопоставленных чиновников (пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и др.). Генпрокуратура провела проверку, но ее выводы были засекречены.

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