В «панамском досье» оказалось более 4 тысяч компаний россиян
Росфинмониторинг обнаружил 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам при проверке «панамского досье».
Росфинмониторинг обнаружил 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам при проверке «панамского досье».
Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Информация передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Об этом сообщил начальник управления службы по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, передает РБК.
Граждане США контролируют 3 066 компаний, граждане Украины — 470. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди россиян и американцев — Британские Виргинские острова (более 50% юрлиц), Панама и Багамы.
О «панамском досье» (11,5 млн документов) стало известно в результате утечки из офшорного регистратора Mossack Fonseca. Документы оказались в распоряжении Международного консорциума