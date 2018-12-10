ПАСМИ: У «новой Васильевой» из Минобороны нашли украинца-обнальщика
Ремонтные работы в военном городке в подмосковном Сергиевом Посаде до конца так и не завершены.
Ремонтные работы в военном городке в подмосковном Сергиевом Посаде до конца так и не завершены.
Компания Красавцевой получала деньги от Минобороны. В феврале 2017-го женщина заняла кресло руководителя Департамента эксплуатации, содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны, и пост директора в «Весте» был передан другому человеку. Тем не менее Красавцева сохранила рычаги управления компанией, утверждают источники ПАСМИ в Финмониторинге.
Новым директором «Весты» стал некий Алексей Страпко, гражданин Украины, не имеющий российского ИНН. Как он был зарегистрирован в российских налоговых органах в качестве нового руководителя компании, неизвестно. По данным источников ПАСМИ в правоохранительных органах, он даже никогда не въезжал на территорию России.
Такая финансовая политика привела к банкротству «Весты». Еще до запуска процедуры банкротства через аффилированные с «Вестой» компании было обналичено несколько миллионов рублей.
В конце октября ПАСМИ написали, как Минобороны приняли у «Весты» ремонтные работы в военном городке в Сергиевом Посаде, несмотря на их незавершенность и сомнительное качество.
Читайте также: