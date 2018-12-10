ПАСМИ: У «новой Васильевой» из Минобороны нашли украинца-обнальщика

Источник: РИА "Новости"

Экс-руководитель компании «Веста» Наталия Красавцева, получавшая подряды на проведение ремонтных работ в сергиевопосадском военном городке от заместителя министра обороны Тимура Иванова, воспользовалась услугами гражданина Украины Алексея Страпко, который разорил «Весту», обналичивая бюджетные деньги через аффилированные компании. Об этом 10 декабря написало ПАСМИ.

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Компания Красавцевой получала деньги от Минобороны. В феврале 2017-го женщина заняла кресло руководителя Департамента эксплуатации, содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны, и пост директора в «Весте» был передан другому человеку. Тем не менее Красавцева сохранила рычаги управления компанией, утверждают источники ПАСМИ в Финмониторинге.

Новым директором «Весты» стал некий Алексей Страпко, гражданин Украины, не имеющий российского ИНН. Как он был зарегистрирован в российских налоговых органах в качестве нового руководителя компании, неизвестно. По данным источников ПАСМИ в правоохранительных органах, он даже никогда не въезжал на территорию России.

В течение 2017 года Страпко вывел со счетов компании более 170 миллионов рублей авансовых средств и подставил реальных подрядчиков «Весты», не заплатив им около 50 миллионов рублей за строительные работы в Сергиевом Посаде.

Такая финансовая политика привела к банкротству «Весты». Еще до запуска процедуры банкротства через аффилированные с «Вестой» компании было обналичено несколько миллионов рублей.

В конце октября ПАСМИ написали, как Минобороны приняли у «Весты» ремонтные работы в военном городке в Сергиевом Посаде, несмотря на их незавершенность и сомнительное качество.