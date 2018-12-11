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05:44 (мск), источник: Газета.Ру

Годовая инфляция в Венесуэле составила почти 1,3 млн %

Инфляция в Венесуэле в годовом выражении составила 1,29 миллиона %. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэля Гусмана.

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«Гиперинфляция сохраняется. В ноябре инфляция составила 144,2%, а в годовом исчислении почти 1 300 000%», — заявил Гусман.

Он добавил, что ответственность за «голод и трагедию» в стране лежит на правительстве.

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле продолжает бить рекорды.

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