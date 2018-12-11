Годовая инфляция в Венесуэле составила почти 1,3 млн %
Инфляция в Венесуэле в годовом выражении составила 1,29 миллиона %. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэля Гусмана.
Инфляция в Венесуэле в годовом выражении составила 1,29 миллиона %. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэля Гусмана.
«Гиперинфляция сохраняется. В ноябре инфляция составила 144,2%, а в годовом исчислении почти 1 300 000%», — заявил Гусман.
Он добавил, что ответственность за «голод и трагедию» в стране лежит на правительстве.
Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле продолжает бить рекорды.
Читайте также: