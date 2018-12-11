Конфоркам придется поумнеть

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», российских жителей, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики». Разработать предложения о внедрении таких систем вице-премьер Дмитрий Козак поручил уже к марту 2019 года. По оценкам «Ъ», в масштабах страны переход на «умный учет» газа может обойтись населению почти в 130 млрд руб.

Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ. Источники «Ъ» в правительстве уточняют, что на совещании эта тема подробно не обсуждалась, но в итоге попала в протокол.

Согласно документу (есть в распоряжении «Ъ»), согласованные предложения по ИСУ на газ министерства должны представить в правительство до 1 марта 2019 года. Собеседники «Ъ» в правительстве и отрасли пояснили, что пока «тема в зачаточной стадии». Представитель Дмитрия Козака Илья Джус отметил, что дано поручение о «первичной проработке вопроса». В министерствах не смогли прокомментировать ситуацию. В «Газпром межрегионгазе» (отвечает за газоснабжение потребителей) уточнили, что компания будет участвовать в процессе только на этапе согласования.

Первыми вопрос о повсеместном внедрении ИСУ (автоматически передают данные в центр учета) подняли энергетики. В ноябре 2017 года законопроект Минэнерго об их обязательной установке для электроэнергии Госдума приняла в первом чтении, ожидается, что скоро он пройдет второе и третье. Основные споры разворачивались вокруг того, в чьи обязанности войдет установка ИСУ, кто будет обладать правом собственности на них, а также источников финансирования.

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Предполагается, что ответственность за установку ИСУ с граждан снимут и передадут гарантирующим поставщикам электроэнергии (ГП, основной энергосбыт региона) только для многоквартирных домов и сетям — для прочих потребителей — с 1 июля 2020 года (так в поправках к законопроекту, обсуждавшихся на совещании у Дмитрия Козака). Экономия от ИСУ (снижение потерь, издержек на снятие показаний и т. д. ) будет сохраняться в тарифах сетей и ГП десять лет.

В газовом секторе столь подробные параметры пока не проработаны, отмечают источники «Ъ», но, очевидно, речь пойдет об установке ИСУ населению, так как на крупных предприятиях уже действуют сложные системы учета газа. По их мнению, стоимость установки газовых «умных счетчиков» будет несколько дороже, чем в энергетике, и составит около 5 тыс. руб. за штуку. «Но кто будет заниматься установкой и в каких объемах, должны решить министерства», — отмечает собеседник «Ъ». Сами счетчики, говорит он, давно существуют, «любой желающий их сейчас может поставить в добровольном порядке».

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Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин отмечает, что установка счетчиков на газ не так актуальна, как в энергетике. ИСУ на газ, по его мнению, будут стоить дороже, чем счетчики на воду и электричество, так как потребуется подключение к питанию. В качестве ориентира цены ИСУ на газ господин Макрушин называет 4−5 тыс. руб. и отмечает, что их установка будет «недешевым удовольствием в масштабах страны».

«Газпром межрегионгаз» в 2017 году поставил 250,6 млрд кубометров газа, 20,9% пришлись на население (52,4 млрд кубометров). По данным «Газпрома», на начало года уровень газификации в России составлял 68,1%, газ доведен до 25,6 млн домовладений и квартир. То есть подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд руб. «Россети» ранее заявляли о потребности в 20 млн ИСУ (точки учета по границам балансовой принадлежности).

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Господин Макрушин отмечает, что если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств на то, чтобы профинансировать программу за бюджетный счет, у государства нет. Массовая переустановка «умных счетчиков» уже не раз вызывала проблемы у ресурсоснабжающих организаций: после того как президент Дмитрий Медведев отменил переход на летнее время в 2011 году, вопрос затрат на перепрограммирование многотарифных счетчиков энергосбыты вынуждены были обсуждать с правительством.

Алексей Макрушин напоминает, что грамотный контроль в энергетике позволяет населению экономить, а поставщику — оптимизировать продажи, но в газовой сфере эффект будет меньше и от точных замеров потребители вряд ли много выиграют, то есть установка ИСУ может не окупиться. По его мнению, в тотальной установке счетчиков на газ может быть смысл, если системы повысят безопасность, отслеживая утечки газа.