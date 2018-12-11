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16:42 (мск), источник: РИА Новости

Греф допустил изменение названия Сбербанка

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Сбербанк» все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.

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При этом глава «Сбербанка» уточнил, что финансовая часть компании сохранит название «банк», как того требует закон.

Вопрос находится в стадии обсуждения, пока рано говорить о чем-то конкретном, добавил Греф.

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