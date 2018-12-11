Греф допустил изменение названия Сбербанка
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Сбербанк» все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Сбербанк» все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.
При этом глава «Сбербанка» уточнил, что финансовая часть компании сохранит название «банк», как того требует закон.
Вопрос находится в стадии обсуждения, пока рано говорить о
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