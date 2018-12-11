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18:28 (мск), источник: Ведомости

Депутаты одобрили ликвидацию унитарных предприятий

До этого такой план ФАС столкнулся с сопротивлением в Госдуме.

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Источник: Анстасия Арашкевичуте / Ведомости

Унитарные предприятия на шаг приблизились к ликвидации — после многолетних споров во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому эта форма организации должна быть упразднена к 2021 г. Эта давняя идея Федеральной антимонопольной службы (ФАС) — ее руководитель Игорь Артемьев называл унитарные предприятия «совершенно отвратительной антиконкурентной» формой, которая конкурирует с частниками, получая субсидии, преференции и имущество из бюджета, чем «просто уничтожается конкурентный рынок».

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Чтобы защитить рынки, ФАС добивалась ликвидации к 2021 г. уже работающих унитарных предприятий и запрета на создание новых (с некоторыми исключениями — например, по решению президента или правительства). В октябре Артемьев сообщал, что законопроект, несмотря на отрицательное заключение главного правового управления администрации президента и критику в Совете Федерации, получил одобрение президента по личному докладу премьер-министра.

Первое чтение законопроекта должно было состояться еще 22 ноября, но Госдума его отложила. У регионов и депутатов осталось много вопросов к проекту, объяснял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Например, что будет с секторами и регионами, где у унитарных предприятий нет конкурентов, например на Крайнем Севере, подтверждал «Ведомостям» замруководителя ФАС Сергей Пузыревский. Много вопросов к сфере ЖКХ: уже достигнуты некоторые соглашения — например, ГУПы и МУПы могут продолжить работу в монопольных сферах, если такое решение примет муниципалитет, говорил он. Для того, чтобы снять эти вопросы, были проведены парламентские слушания.

По итогам слушаний ФАС договорилась, что действие закона не будет распространяться на предприятия в сфере культуры и искусства, а также предприятия, работающие на Крайнем Севере — там нет конкурентного рынка и желающих занять эту нишу, сказал Артемьев (его цитирует «Интерфакс»). До февраля 2019 г. ФАС и Минфин разработают план сокращения унитарных предприятий, добавил руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков. «Это не тотальное уничтожение организационно-правовой формы», — сказал он (его цитирует «Интерфакс»).

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По данным ФНС, в январе 2013 г. было более 11 000 унитарных предприятий, к январю 2016 г. их количество достигло уже 23 200, а потом начало снижаться — до 17 150 к ноябрю 2018 г. Большая часть таких предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией, указывала ФАС в пояснительной записке к проекту, например сделок с недвижимостью. Документ предполагает преобразование унитарных предприятий в казенные учреждения на монопольных рынках и акционирование, а затем приватизацию — на конкурентных. Новые подобные предприятия, согласно законопроекту, создаваться не могут. На конкурентных рынках унитарные предприятия должны быть преобразованы в хозяйственные общества, что обеспечит равные условия и финансовую прозрачность, объяснял Пузыревский. Если же они выполняют социальную функцию, то станут бюджетными учреждениями.

ФАС считает, что нужно не позволять государству расширять присутствие на высококонкурентных рынках, но государства не должно быть и на рынках с низкой конкуренцией, говорил ранее старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков: «Важно не только сдержать процесс огосударствления экономики, но и развернуть его вспять». «Ведомости» ожидают ответа от представителей ФАС, Минфина и Росимущества.

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