Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва начала угрожать санкциями за Азов и нарвалась на ответ РФ
Гаишник из Сибири полвека хранил зажигалку от Шарля де Голля
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
Беременная Бортич в фильме «Полицейский с Рублевки»: первое фото
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США
Плющенко и Рудковская готовятся к рождению дочки
Девочкам запретили носить колготки в школе
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой
Седокова, Хилькевич, Пелагея: съемки новогоднего Comedy
Догонит ли Фуркад Логинова? Чего ждать от второго этапа КМ
Оранжевое настроение: пробьется ли «Шахтер» в плей-офф ЛЧ?
Юлия Высоцкая сделала новую стрижку
Валерия носит объемную куртку и укороченные брюки
5 жутких аварий на кольцевых гонках (видео)
Дорожные камеры зафиксируют еще один параметр
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Названы главные страхи арендаторов жилья
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
00:55 (мск), источник: Известия

Ритейлеры решили не менять стоимость продукции из-за роста НДС

В начале следующего года стоимость продукции в крупных торговых сетях останется прежней, несмотря на рост НДС до 20%. С соответствующими обращениями ритейлеров в адрес поставщиков ознакомились «Известия».

Наверх
Источник: Reuters

Так, в федеральной сети Billa (150 магазинов по России) заявили партнерам, что неизменность цены товара, указанной в договоре поставки, относится к коммерческим рискам поставщика.

А региональная сеть «Ярче» (500 магазинов в Сибири и Подмосковье) ввела мораторий на повышение стоимости товаров до 15 января 2019 года включительно. Таким образом продавец намерен избежать скачка цен в новогодний период.

По данным «Руспродсоюза», в X5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», более 13 тыс. магазинов) также не принимают новые условия от контрагентов.

Руководитель налоговой практики юридической компании AVG Legal Давид Капианидзе считает, что мораторий на изменение стоимости продукции оправдан лишь в отношении товаров, закупленных поставщиками до повышения НДС. В противном случае речь идет о намерении ритейлеров переложить свои затраты на партнеров.

Набиуллина: вклад НДС в годовую инфляцию в 2019 году — 1 процентный пункт
Во время загрузки произошла ошибка.
8 ноября© Ньюстюб
 Перелетный состав: почему Ту-160 оказался в Венесуэле
Жилет в один конец: беспорядки во Франции отпугнули туристов
Путин допустил внесение изменений в закон о митингах и шествиях
В центре Страсбурга произошла стрельба
Космонавты нашли «дыру» в корабле при вскрытии обшивки
Правительство досрочно проиндексирует и выплатит пенсии
Члены СПЧ рассказали Путину о нарушении прав россиян за рубежом
Тереза Мэй не может выйти из машины в Берлине (видео)
Спорт
«Локомотив» проиграл «Шальке» и покидает еврокубки Остается сосредоточиться на РПЛ
Hi-Tech
Огромное царство: под землей обнаружена неизвестная жизнь Общая углеродная масса этой новой биоты составляет от 15 до 23 гигатонн.
Авто
Дорожные камеры начнут фиксировать еще один параметр Камеры на дорогах Москвы в конце декабря начнут автоматически определять марки машин
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Названы главные страхи арендаторов жилья
Стала известна стоимость аренды квартиры в Москве на Новый год
Дети
Плющенко и Рудковская готовятся к рождению дочки Супруга спортсмена ранее тоже говорила, что хотела бы родить еще одного ребенка.
Леди
В моду вошел свитер-«попкорн» Казалось бы, чего можно нового придумать в теме свитеров? Дизайнеры и тут смогли нас удивить!
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь