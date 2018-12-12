Онлайн-платежи поставят под контроль
Регулирование платежных агрегаторов ужесточат для более эффективного применения антиотмывочного законодательства.
Регулирование платежных агрегаторов ужесточат для более эффективного применения антиотмывочного законодательства.
В России введут дополнительный контроль за платежами в интернете, сообщает РБК.
В российское законодательство впервые планируется ввести понятие платежного агрегатора — специализированной компании, которая обеспечивает проведение в интернете разнообразных платежей для
Платежные агрегаторы предполагается контролировать через банки и небанковские кредитные организации (НКО) в целях соблюдения законодательства о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма, следует из поправок к закону «О национальной платежной системе», внесенных в Госдуму главой думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, первым зампредом комитета Совета Федерации по бюджетам и финрынкам Николаем Журавлевым и еще двумя депутатами.
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