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11:14 (мск), источник: BFM.ru

Онлайн-платежи поставят под контроль

Регулирование платежных агрегаторов ужесточат для более эффективного применения антиотмывочного законодательства.

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Источник: Bruce Mars/CC0

В России введут дополнительный контроль за платежами в интернете, сообщает РБК.

Агрегаторов, обеспечивающих онлайн-оплату, поставят под контроль кредитных организаций. Обязанностью агрегаторов станет идентификация сайтов для предотвращения нелегальных переводов, например в пользу казино.
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Банкам назначили антиотмывочные процедуры

В российское законодательство впервые планируется ввести понятие платежного агрегатора — специализированной компании, которая обеспечивает проведение в интернете разнообразных платежей для онлайн-магазинов. Такие агрегаторы появились сравнительно недавно, но уже сейчас обеспечивают платежи россиян более чем на 80 тысячах сайтов.

Платежные агрегаторы предполагается контролировать через банки и небанковские кредитные организации (НКО) в целях соблюдения законодательства о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма, следует из поправок к закону «О национальной платежной системе», внесенных в Госдуму главой думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, первым зампредом комитета Совета Федерации по бюджетам и финрынкам Николаем Журавлевым и еще двумя депутатами.

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