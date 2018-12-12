В России самолеты сталкиваются с птицами все чаще. Кто виноват?
В России растет число столкновений самолетов с птицами. Перевозчики жалуются на то, что российские аэропорты менее безопасны в этом отношении.
В России растет число столкновений самолетов с птицами. Перевозчики жалуются на то, что российские аэропорты менее безопасны в этом отношении.
По данным Росавиации, за 11 месяцев 2018 года произошло 930 столкновений самолетов с птицами. За весь 2017 год таких было 926 случаев. В докладе (.pdf) Росавиации, в котором анализировались данные за 2005−2015 годы, говорилось, что в 2012—2014 годах ежегодно происходит в среднем не менее 47 инцидентов, что «указывает на ухудшение состояния орнитологического обеспечения полетов».
Другой источник информации — данные российской отраслевой группы авиационной орнитологии. Из материалов группы следует, что с 2009 года число столкновений птиц с самолетами последовательно росло. Если в 2009 году таких случаев было 36, то в 2017 году — уже 1029. При этом, отмечается на сайте группы, в это число не входят случаи столкновений птиц и самолетов иностранных компаний в воздушном пространстве РФ.
По данным (.pdf) Международной организации гражданской авиации (ИКАО), чаще всего
«У самолета Airbus neo — особый двигатель, стоимость — 13 млн долларов. Попала чайка — движка нет. Эти двигатели будут ремонтироваться только в шести коммерческих структурах в мире. И эти убытки могут быть несоизмеримы со стоимостью ремонта двигателя. Поэтому, когда мы говорим об орнитологическом обеспечении аэропорта, мы не говорим, мы кричим: одумайтесь и вовремя хоть
Из материалов Росавиации следует, что наиболее часто столкновения с птицами происходят во время взлета, начального набора высоты, захода на посадку и самой посадки. Наибольшую угрозу могут представлять столкновения на завершающей стадии разбега самолета по полосе, когда высокая скорость уже не позволяет пилотам прервать взлет.
Представители российских перевозчиков жалуются, что по их данным, в России столкновения с птицами происходят чаще, чем за границей.
На общем годовом собрании АЭВТ руководители перевозчиков жаловались, что самолеты в России часто страдают от птиц. Гендиректор «Ютэйр» Андрей Мартиросов заявил, что в России — по данным его компании — на тысячу полетов столкновений с птицами происходит в десятки раз больше, чем за границей.
Столкновения с птицами в российских аэропортах, особенно в регионах, происходят в разы чаще, чем в Европе, все это ведет к дополнительным расходам на техническое обслуживание самолетов, подтверждает источник Русской службы
По статистике отраслевой группы авиационной орнитологии, с 2012 по 2017 год в России произошло 2425 столкновений с птицами. Для сравнения — за 2012−2016 годы, по данным отчета о безопасности европейского авиационного агентства, в коммерческой авиации произошло 13005 инцидентов.
Данные статистики по количеству столкновений, впрочем, могут быть не совсем точными. Как рассказывает пилот еще одной крупной российской авиакомпании, если столкновение с птицей не нанесло повреждений воздушному судну, осмотр может не выявить его следов. И он не попадет в статистику.
«Иногда сама птица остается, например, под головным обтекателем или на стойке шасси — без повреждения ее элементов,» — рассказывает он
«В российских аэропортах очень слабое орнитологическое обеспечение», — говорит источник
Так, 6 декабря, Новосибирский районный суд обязал администрацию Криводановского сельсовета ликвидировать полигон бытовых отходов. Прокурорская проверка выяснила, что в пределах приаэродромной территории Толмачево на принадлежащем сельсовету участке площадью 44,8 тысячи квадратных метров размещается полигон с пищевыми отходами. И он привлекает целые стаи птиц.
Летом 2016 года, когда Airbus А320 «Аэрофлота», летевший по маршруту
В ведомстве выяснили, что у томского аэропорта не хватало специального орнитологического оборудования. Кроме того, с 2012 по 2017 год специалисты по борьбе с птицами там не занимались проблемой свалки рядом с аэродромом. Именно она привлекала пернатых.
Чтобы решить проблему столкновений самолетов с птицами, нужно решить несколько задач, говорится в материалах Росавиации.
В их числе — сокращение и ликвидация деревьев и кустарников, так как это обеспечивает птицам пищу, убежище или ночлег. Кроме того, нужно избавляться от источников стоячей воды и скашивать траву. Также Росавиация советует «сокращать риски» от находящихся рядом с аэродромами свалок и сельскохозяйственных угодий.
В холдингах «Аэропорты Регионов», «Новапорт» и «Базел Аэро» не ответили на запрос Русской службы
В Домодедово, Шереметьево и Пулково
В аэропорту Петербурга в ход идут пушки, которые создают воздушные хлопки, светоотражающие шары, биоакустические системы, которые имитируют крики тревоги более 50 разновидностей птиц. В «Шереметьево» в основе биоакустического оборудования лежит запись и воспроизведение тревожных криков восьми видов птиц.
Кроме прочего, в «Пулково» стоят чучела, а на объектах аэропорта есть специальные «противопосадочные шипы». Подобная система действует и в московском «Шереметьево».
«Специальные шипы крепятся на поверхность сооружения, в результате создается механическое препятствие для осуществления посадки,» — пояснили в
В Пулково и в «Шереметьево» пытаются сделать так, чтобы птицы в аэропорту не смогли найти еды. В Пулково технические водоемы затягивают специальной сеткой для того, чтобы птицы не садились на воду и не питались из водоемов. В «Шереметьево» есть специальная система «Антикрот». Она борется с грызунами, которыми питаются птицы.
В Домодедово отмечают, что «пока нет оборудования, которое могло бы полностью заменить орнитолога и ястреба». В аэропорту на службе состоят пять
Птицы всегда будут избегать тех мест, где они могут встретить хищника. Это инстинкт.
Также по периметру аэродрома установлены пропановые пушки и биоакустические установки. Первые предназначены для имитации выстрелов, вторые — криков птиц, — пояснили в
Часто проблема с защитой взлетных полос от птиц заключается в том, что новые поколения пернатых перестают бояться привычных средств отпугивания, говорит
В мире также нет единого подхода к отпугиванию птиц от аэропортов. Среди акустических методов — выстрелы и специальные звуки «паники» для птиц.
Вот как выглядит работа одной из этих систем в аэропорту Лутон.
В США и Канаде для борьбы с птицами применяли собак и свиней. Еще один метод — портить яйца, которые птицы откладывают на аэродромах, чтобы из них не вывелось потомство.
В аэропорту Солт Лейк Сити применяли практику отлова крупных птиц. Каждый год, по данным BBC News Magazine, из этого района переселяли 300−500 особей.